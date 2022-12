Xiaomi ora arriva nel mercato Pc per prendersene una bella fetta: ecco i suoi assi

Sembra che Xiaomi non stia andando molto bene ultimamente. C’è, infatti, stato un calo delle vendite dei suoi prodotti, per l’esattezza un 10% in meno nell’ultimo periodo, rispetto allo stesso lasso temporale dello scorso anno. Ma l’azienda non si arrende, cercando sempre nuovi modi per rinnovarsi.

Per questo, dunque, sembra che Xiaomi voglia entrare nel mondo dei computer, con nuove proposte per sbarcare sul mercato PC. Il biglietto d’entrata della casa è un mini computer che potrebbe essere lanciato in tempi davvero brevi. Il prodotto è stato annunciato durante l’evento del lancio dello Xiaomi 13, posticipato rispetto alla data originale.

La presentazione, infatti, ha subìto un ritardo per la morte dell’ex-Presidente Jiang Zemin, rappresentante della Cina. Durante l’evento, dunque, Xiaomi ha presentato, insieme al prodotto principale dell’evento, anche un mini computer denominato come Xiaomi Host Mini PC. Alcuni leaker hanno trovato diverse informazioni a riguardo tramite il social network cinese Weibo.

Sempre dal social, sono emerse anche le prime immagini di quello che dovrebbe essere il nuovo prodotto Xiaomi. Reperite online, le prime immagini mostrano un computer con un telaio con un pattern esagonale nella zona del pannello inferiore del PC, tutto di colore nero opaco. Ciò che lascia perplesso il pubblico, però, è la mancanza di sbocchi per le ventole sui lati del dispositivo.

Questo, infatti, fa pensare che il computer potrebbe surriscaldarsi facilmente, ma, per quando uscirà sul mercato, il computer potrebbe subire qualche aggiornamento di design. Inoltre, non è da escludere che i fori di areazione siano presenti su parti di superfici non visibili dalle prime foto mostrate online su Weibo.

Qualche dettaglio in più sul nuovo mini-PC

Dovrebbero, infatti, essere presenti due ventole da 80mm o 90mm e si suppone che, data la grande esperienza dell’azienda nel campo tecnologico, non sia stato trascurato un dettaglio così rilevante come quello del surriscaldamento. In ogni caso, potremo vedere più dettagli dello chassis nelle prossime settimane, se saranno pubblicati nuovi leak sul social network cinese.

Riguardo la scheda tecnica, sono trapelate poche informazioni ma possiamo ipotizzare delle specifiche parziali, davvero molto essenziali, riassunte in questo modo:

Alimentatore : 100W

: 100W GPU : due slot

: due slot Scheda Madre: Mini-ITX

Inoltre, sembra che le novità Xiaomi non siano terminate qui, per quanto riguarda il campo PC. Sempre tramite leak, è trapelata una scheda tecnica di un secondo Mini-PC, che non è ancora stato presentato ufficialmente, diverso dallo Xiaomi Host Mini. Le specifiche tecniche trapelate si riassumono in:

Processore : APU AMD Ryze 7 68000H

: APU AMD Ryze 7 68000H Scheda Grafica : iGPU Radeon 680M

: iGPU Radeon 680M Memoria di archiviazione : 512GB

: 512GB RAM : probabilmente 8GB

: probabilmente 8GB Prezzo: 550,00€ circa