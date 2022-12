YouTube lancia il ban di 24 ore: se agisci in questo modo te lo becchi di sicuro

Il potere di internet può dare parola a molti che, in passato, non avevano avuto la possibilità di esprimere le proprie idee. L’altro lato della medaglia, però, è che alcuni, sentendosi al sicuro, tendono ad esagerare, sfociando in commenti poco appropriati, che possono andare a ledere la sensibilità altrui.

Il mondo del web ha un potenziale infinito, quando si tratta di questo argomento. Tante persone tendono a dimenticare cosa sia l’empatia, finendo per diventare estremamente negative. Nel gergo, si può tranquillamente parlare di utenti tossici. Il fenomeno si sente molto online, soprattutto sui social e su alcuni videogames. Commenti pieni di insulti e di odio sono sempre di più al giorno d’oggi, tant’è che alcune piattaforme stanno ricorrendo a misure drastiche per arginare questo fiume di negatività.

Una di queste è YouTube, su cui, ad appesantire ulteriormente la situazione, sono apparsi anche degli Spam Bot. Questi spesso tendono ad adescare gli utenti con false notizie ed altrettanto falsi giveaway, inducendoli ad entrare in altri canali dove (non) potrebbero avere dei regali gratuiti e molto altro.

A quanto pare, le ammonizioni relative ai commenti, da parte della piattaforma, non sono state sufficienti ad arginare il fenomeno. A nulla è servito il messaggio di avviso, al momento della pubblicazione. I commenti tossici hanno continuato a proliferare su YouTube, sbucando come funghi. Per questo, la società sta ricorrendo a maniere un po’ più drastiche.

Ora, infatti, si rischia un ban diretto di 24 ore per tutti quegli utenti che, nonostante gli avvisi, continuano ad inviare commenti che violano i termini di servizio di YouTube. Attualmente, questi vengono rilevati da un’intelligenza artificiale, che riconosce determinate parole e le segnala, facendo scattare avvisi e ban.

Utenti bannati in crescita

Attualmente il sistema rileva solo la lingua inglese, ma YouTube ha già dichiarato che la funzione verrà estesa anche ai commenti di altri Paesi. Il team di sviluppo della piattaforma sta infatti lavorando per migliorare il servizio di rilevamento dell’intelligenza artificiale, che ha già eliminato oltre un miliardo di commenti spam ed offensivi. Il sistema probabilmente riuscirà ad identificare anche quei commenti censurati o scritti appositamente male in modo da evitare i controlli. L’azienda ha dichiarato che tutto questo servirà a far comprendere meglio agli utenti le linee standard della community, oltre a voler arginare il fenomeno di tossicità sempre maggiore nel web.

Per ora il ban è limitato a 24 ore, ma non si esclude che, in futuro, potrebbe essere permanente per quegli utenti recidivi che si ostinano a disseminare odio tra i commenti.