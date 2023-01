Non sai usare il 3D? Così chiunque fa quello che vuole con risultati pazzeschi

Epic Games ha trovato il modo di pubblicare una sua app sull’Apple Store, nonostante e dopo la causa del 2020 tra le due compagnie, usando il nome dello sviluppatore Unreal Engine.

L’app in questione si chiama RealityScan, è disponibile per iPad e iPhone ed è in grado di realizzare un modello 3D a partire da una serie di foto di qualunque soggetto.

Realizzata da Epic Games attraverso le capacità tecniche di Capture Reality, una compagnia acquisita dalla Epic nel 2021, RealityScan è in grado di realizzare un modello virtuale in 3D di qualunque soggetto grazie allo scatto di almeno 20 fotografie con la fotocamera di iPhone o di Apple.

Il sistema operativo di iPhone o iPad deve essere aggiornato almeno alla versione 16, e non c’è necessità per RealityScan di creare una cosiddetta “mappa di profondità” ma le bastano 20 foto dalle quali è in grado di estrarre tutti i dati 3D necessari per creare il modello tridimensionale.

Ovviamente con questa tecnica, chiamata fotogrammetria, richiede che il soggetto venga ripreso da diverse angolazioni. Le innovative funzionalità della nuova applicazione, al momento distribuita in versione Beta agli utenti Apple in AppStore, sono state descritte direttamente dagli sviluppatori sul sito ufficiale dell’app.

RealityScan raccontata direttamente dagli sviluppatori

«L’acquisizione di risorse del mondo reale per le esperienze digitali è stata tradizionalmente complicata, tecnica e laboriosa – si legge in un post sul sito ufficiale dell’applicazione – Ora in versione beta limitata, RealityScan prende ciò che le persone amano di RealityCapture, la scansione 3D facile e veloce, e lo mette nelle mani di chiunque abbia uno smartphone, trasformando le loro fotocamere in una fonte inesauribile di creatività».

«Poiché sempre più creatori e hobbisti abbracciano la fotogrammetria 3D – continua il post – vogliamo rendere la nostra tecnologia ancora più accessibile, in modo che chiunque possa portare modelli digitali ultra dettagliati di oggetti del mondo reale nei propri progetti virtuali. Oggi segna un nuovo entusiasmante passo in quella direzione».

L’applicazione è momentaneamente disponibile per gli utenti Apple, sui sistemi operativi iOS e iPadOS, ma ancora non è stato rilasciato alcun dettaglio rispetto all’uscita su Android. Lascia forse sorridere che sia proprio Apple il primo distributore a ottenere la presenza di un’app di Epic Games sul suo store, vista la causa che era stata intentata due anni fa dalla Epic, nei confronti del colosso di Cupertino, per via delle commissioni sulle vendite che la compagnia della Mela impone agli sviluppatori che si avvalgono di questa vetrina. Ma, come sempre, l’ostacolo è stato aggirato e la situazione è stata salvata.