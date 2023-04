A caccia di followers: così li compri a quintali, scegli il paese di origine e le altre caratteristiche per avere un account bomba

Come scalare rapidamente la parete della fama sui social? Esiste una scorciatoia: ecco i servizi per acquistare follower. Esistono tanti tipi di app e di piattaforme che consentono di effettuare queste transizioni. Oggi ne citiamo sette tra le più importanti: con esse si raggiungono presto numeri importanti.

I social sono uno strumento di visibilità. Chiunque viene fisiologicamente sedotto dalla possibilità di riuscire ad ottenere molti seguaci, in modo da raggiungere più persone possibili con i propri contenuti. Puntare a un numero di follower elevato può servire a molti scopi: farsi conoscere, vendere più prodotti o servizi, diffondere le proprie idee. Qualcuno vorrebbe anche solo averne di più per un piacere personale.

Esistono due vie per farlo. Quella tradizionale prende molto tempo e fatica. Postare contenuti di qualità, cercare gli hashtag giusti, gli argomenti pungenti, stimolare l’interesse di utenti che siano spinti a diffondere i nostri contenuti: sono tutte pratiche che richiedono impegno e conoscenze social. D’altro canto, c’è da dire che esiste una scorciatoia. Il metodo migliore in assoluto per ottenere tantissimi follower in poco tempo è sicuramente quello di acquistarli. Qualcuno potrebbe essere contrario alla pratica, ma rimane che di servizi adatti allo scopo ce ne sono a bizzeffe. Oggi nominiamo i sette migliori servizi dedicati all’acquisto di follower che si trovano in circolazione.

Acquistare follower sui social: con questi servizi è facilissimo

Partiamo parlando di Instapiu, una delle piattaforme più affidabili della scena. Volendo, si possono anche acquistare like e visualizzazioni delle stories. C’è anche un’assistenza clienti valida, che si può contattare tramite chat, e in caso di malfunzionamento offre rimborsi. Visibilitypack è un provider molto famoso. Non lavora solo con Instagram ma con molte piattaforme differenti, tra cui Soundcloud, Spotify e Twitch. Socialfanplus è un’altra alternativa interessante che spazia su TikTok, Instagram, Telegram, YouTube e Facebook e promette spese inferiori ai 20 €.

Comprarefollower è uno strumento molto popolare. Molte metriche sono disponibili su questa piattaforma, tra visualizzazioni, like, follower e molto altri. Payperfan è un’agenzia italiana dedicata ai social media. Il vantaggio è la vendita di pacchetti circoscritti, e non di abbonamenti. Citiamo poi Compraseguaci, l’alternativa più economica, che prevede spese a partire da 1,50 €. Comprafollowersitalia, come si intuisce dal nome, è una piattaforma italiana che offre servizi sia per le realtà di tutte le dimensioni, dalle più grandi alle più piccole. Tutte queste piattaforme offrono servizi affidabili con follower reali: diffidate da siti non sicuri.