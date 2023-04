Star Wars, la notizia shock: altri 3 film, uno quasi pronto: fan della serie in delirio rivendo questo protagonista

La storia infinita. No, non si sta parlando del capolavoro di Wolfgang Petersen, ma di quell’iconico franchise creato da George Lucas, a cui bastano due parole per dire tutto: Star Wars!

L’ultima edizione di Star Wars Celebration, attualmente in corso, ha permesso tra le altre cose, di rilevare ulteriori dettagli in merito a un mondo infinito che ha sempre qualcosa da raccontare. Nel prossimo biennio i fa di Star Wars avranno di che cibarsi. Autentiche leccornie in arrivo su Disney+.

Lucas Film porterà un altro trittico di prelibatezze, uno dei quali vedrà il ritorno di Daisy Ridley nei panni di Rey. Questo film bisogna incastonarlo quindici anni dopo gli gli eventi di The Rise of Skywalker, l’ultimo film della saga. Sarà incentrato su Rey, appunto, che forma un nuovo Ordine Jedi. Il premio Oscar Sharmeen Obaid-Chinoy (La signora Marvel, Saving Face) dirigerà il film.

Un film di James Mangold (Logan e Indiana Jones tanto per intenderci) approfondirà le origini della Forza e dei Jedi. “Sarà ambientato 25.000 anni prima di qualsiasi altra cosa che abbiamo visto nell’universo di Star Wars fino ad oggi”. Parola dell’Hollywood Reporter.

Dal ritorno di Filoni a una nuova strategia

Nel frattempo, Dave Filoni avrà finalmente la possibilità di dirigere un film di Star Wars dal vivo. L’animatore, regista e sceneggiatore statunitense è stato al centro del progetto Star Wars, dirigendo il film d’animazione Star Wars: The Clone Wars (2008), ma anche coinvolto di recente nella nuova ondata di serie made in Star Wars, come The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka e Skeleton Crew. Il film che dirigerà Filoni legherà proprio queste serie fra loro.

Dopo che gli ultimi tre film di Star Wars (The Last Jedi, Solo e The Rise of Skywalker) non hanno ricevuto esattamente i consensi che ci si poteva aspettare, Disney e Lucasfilm hanno abbandonato i primordiali piani di pubblicare un film ogni anno, così molti film in uscita sono stati messi in stand-by.

Disney e Lucasfilm hanno così deciso di puntare su questi tre film di prossima uscita per riaccendere il successo di Star Wars nelle sale cinematografiche. Ancora non sono state svelate le date di uscita di nessuno di questi film. Un’ipotesi si può fare, però, perché l’attuale lista della Disney include le date estive 2025 e 2027 per i film di Star Wars senza titolo. E i tre film non hanno titolo…