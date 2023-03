Abbassare il consumo di elettricità e migliorare i tuoi pasti: qual’é la migliore friggitrice ad aria

La cartina di tornasole di un prodotto che all’inizio provocava qualche differenza, ma che ora spopola è per certi versi la sua introvabilità.

Non è facile, semplice e conveniente oggi giorno trovare le friggitrici ad aria, soprattutto quelle dei grandi marchi, Ninja, Philips, Gourmia e chi più ne ha, più netta. Il motivo è intuitivo, per certi versi razionali. In principio questi dispositivi erano nati per togliere la pesantezza di un fritto, direttamente proporzionale al crollo del gusto. Perché un fritto è un fritto, tale deve essere: unto e croccante, l’importante è non abusarne.

Adesso non è più così: le friggitrici hanno preso piede a livello globale, basti pensare che solo negli Stati Uniti sono stati pesi più di mezzo miliardi di dollari complessivi per questi dispositivi. Dispositivi che piacciono. Perché?

Perché adesso hanno sempre di più l’obiettivo di far mangiare le persone in maniera sana, mantenendo però il gusto, croccanti all’esterno e teneri all’interno. Sono cambiate, che fanno rima con migliorate, le funzioni di una friggitrice ad aria, alcune dotate anche di touchscreen e di pre-impostazioni per completare rapidamente la cottura.

Il tutto cucinando, riducendo i tempi e portando perfino calo dei consumi notevole. Ecco spiegato il successo delle friggitrici ad aria, in pratica dal lockdown per la pandemia da Coronavirus c’è stato un impennata delle vendita che tutt’ora è molto vivo, grazie anche ai video degli influencer che spopolano sui social.

Un secondo grande boom

La riduzione della quantità di olio utilizzato in cucina è alla base della voglia di una cucina sana ma pur sempre gustosa al palato. Ma ora c’è un secondo, ancora più grande boom di popolarità delle friggitrici ad aria, capaci di conquistare non solo le nuove generazioni, quelli abituati ai dispositivi touch, tanto per intenderci, ma proprio tutti.

Attualmente vanno per la maggiore quelle friggitrici con una capacità di un chilo, 1,2 kg, con una finestra per monitorare il cibo, quelle con timer per cibi cotti e regolazione della temperatura adattabile al pasto (qui si riducono i consumi, per esempio), con app annesse e, soprattutto, componenti lavabili in lavastoviglie, che ci fanno risparmiare anche un po’ tempo.

Attualmente la più venduta è la Princess Aerofryer XL 182020, ideale per la famiglia: a seconda del modello si passa da circa 80 euro a 180, più o meno. Basta farsi un giro online per trovare anche l’offerta giusta.