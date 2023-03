Nothing Phone (2) confermato: ma ne abbiamo davvero bisogno? Nuovo top o flop?

Il primo smartphone made in Carl Pei ha fatto scalpore, ma lontano dal successo desiderato: questo classificato top sarà in grado di sfidare Samsung ed Apple?

Finora bocche cucite e qualche pillole di novità sapientemente orchestrata da un Carl Pei sempre attento molto alla comunicazione. Tutti sapevano che ci sarebbe stato un seguito al Nothing Phone (1), lo stesso CEO aveva acceso il fuoco della passione dei suoi fan, ma sempre per stuzzicare l’attenzione, ma non rivelare troppo.

Al di là di una comunicazione che Carl Pei ha saputo maneggiare alla grande, il secondo fine era quello di stuzzicare la fantasia di tutti per arrivare alla fiera di Barcellona, una location scelta, finalmente, per dire qualcosa di più del suo secondo smartphone, che in molti stavano aspettando, sia per esaltare il dispositivo, sia per criticarlo nuovamente.

Così l’ormai noto produttore di elettronica di consumo con sede a Londra ha deciso, proprio mentre in terra catalana ci si raduna per il tradizionale Mobile World Congress Barcellona, di rilasciare il nuovo teaser del suo smartphone.

Tutto sarà molto più chiaro nelle prossime settimane, in perfetto stile Carl Pei, ma qualche altra pillola è stata data. Come il chipset, per esempio: confermati rumor, sembrerebbe proprio che il Nothing Phone (2) utilizzerà la serie Snapdragon 8 di Qualcomm. Ecco altre novità.

Carl Pei alza l’asticella

Il Nothing Phone (2) sarà lanciato negli Stati Uniti d’America, proprio per volere di Carl Pei, deciso a entrare in tackle nel mercato a stelle e strisce, che ha soltanto sfiorato in occasione del suo primo smartphone. Il secondo cellulare dell’ex numero uno di OnePlus, inoltre, dovrebbe essere rilasciato nel terzo trimestre di quest’anno, orientativamente tra luglio e settembre.

Attenzione, però, nel caso si uscisse fuori da questo target temporale, allora Carl Pei potrebbe pensare di utilizzare un chipset diverso da quello ipotizzato, ossia lo Snapdragon 8+ Gen 2. La notizia non deve essere molto sorprendente, in quanto a differenza del Phone (1), un cellulare pensato per la fascia media, il Nothing Phone (2) è più da fascia alta. Tuttavia, resta da vedere quanto di fascia alta.

Sarà certamente un fiore all’occhiello di Nothing, almeno nelle intenzione, che vorrebbe competere con i Samsung Galaxy S23 Ultra, già rilasciato, o più un “flagship killer” in competizione con i OnePlus 11 del mondo. Bisogna aspettare qualche altra pillola per capire di più su questo Nothing Phone (2). Voci precedenti parlavano del prossimo dispositivo in arrivo con 12 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione, un display OLED da 120 Hz e una batteria da 5.000 mAh. Da capire anche se il design posteriore, quello trasparente che ha stupito tutto, rimarrà, insieme ai LED Glyph.