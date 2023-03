Addio a pagamenti impossibili: ora anche dalla tua auto lo farai così

La domanda sorge spontanea, in un mondo votato alla digitalizzazione, quando spariranno monete e banconote?

Tutto lascia presagire che sarà così, non resta che capire quando. Nel frattempo, le aziende big del pianeta continuano a offrire la possibilità di pagamenti con carte, smartphone, perfino direttamente dalla propria macchina. Con pochi clip, o tap.

Mercedes-Benz Mobility ha integrato la piattaforma di ePayment digitale interna di Mercedes pay con un gran numero di applicazioni del Gruppo Mercedes-Benz. La piattaforma supporterà numerose metodologie di pagamento, compresi quelli in auto, nonché l’elaborazione dei pagamenti tramite app, nel negozio online.

Il concept del marchio commerciale utilizzato da vari produttori quasi da cento anni (il suo primo utilizzo risale addirittura 1926) è quello di concepire Mercedes da centro di conoscenza interno sulle soluzioni di pagamento, implementando metodi di pagamento all’avanguardia e innovativi per Mercedes-Benz.

La piattaforma, infatti, consente il pagamento di prodotti e servizi di e-commerce Mercedes-Benz nel negozio della nota casa automobilistica, ma anche nell’app Mercedes me e tramite il sistema multimediale MBUX, perfino direttamente dall’auto.

L’autenticazione biometrica tramite impronta digitale

Sarà una prerogativa dei titolari di una carta di credito o di debito Visa (reda idonea dalla banca emittente della carta e non a Mercedes-Benz), la possibilità di utilizzare il pagamento nativo in auto. Come? Semplicemente collegando la propria carta al proprio account utente Mercedes e dopo aver attivato Mercedes pay+ nel veicolo tramite MBUX. Solo un punto di partenza.

Già, nelle intenzioni di Mercedes c’è il desiderio di aggiungere e abilitare altri sistemi di carte per Mercedes pay+. Da questo mese, in Germania, via alla sperimentazione del pagamento nativo in auto, per servizi digitali e aggiornamenti software e hardware.

In pratica ci sarà la trasformazione della noiosa autenticazione a due fattori in un’esperienza di pagamento senza soluzione di continuità, utilizzando l’autenticazione biometrica tramite impronta digitale: i clienti Mercedes non dovranno più inserire una password o scansionare un codice QR con il proprio smartphone. Grazie alla tecnologia Visa, denominata “Delegated Authentication“, sarà il veicolo stesso a diventare un dispositivo di pagamento che permetterà l’autenticazione a due fattori.