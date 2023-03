Chattare in incognito: il trucco WhatsApp per rimanere occultati e continuando a messaggiare

E’ un po’ tutto borderline, ma finché qualche istituzione, l’UE o chi per lei, lo permetterà, è possibile su WhatsApp chattare in incognito.

La messaggistica numero uno al mondo, infatti, consente ai suoi utenti, circa due miliardi tanto per far capire l’importanza che ha assunto nel corso degli anni l’app di Mark Zuckerberg, di disattivare, per esempio, la conferma di lettura nelle chat e nelle storie. Dopo aver disattivato la spunta blu (ossia la ricevuta di visualizzazione) non si potrebbe nemmeno vedere gli utenti presenti sul tuo WhatsApp. Oppure no?

Ci sono dei semplici modi, qualcuno li chiama trucchetti, per avviare una conversazione su WhatsApp con persone che non sono aggiunte ai tuoi contatti telefonici.

Si possono utilizzare le chat di WhatsApp semplicemente inserendo il loro numero di telefono sul tuo browser web, basta aprire un browser e digitare wa.me/************, dove gli asterischi stanno a indicare il numero di telefono con cui vuoi chattare, insieme al prefisso internazionale. Nel caso dell’Italia, fondamentale il +39.

L’applicazione di messaggistica istantanea californiana ha, relativamente da poco, inserito su WhatsApp una funzionalità “Invia un messaggio a te stesso”, tramite la quale è possibile copiare il numero e aprire WhatsApp: clic sull’icona del messaggio che appare nella parte inferiore della sezione “Chat” e vedrai l’opzione per inviare un messaggio a te stesso.

C’è anche la possibilità di modificare i messaggi

Il modo più rapido per inviare messaggi a qualcuno su WhatsApp senza aggiungerlo all’elenco dei contatti è installare un’app sul Play Store chiamata “Fai clic per chattare“. Utilizzando l’API pubblica di WhatsApp, l’applicazione apre una finestra di chat su WhatsApp, non appena inserisci il numero con il suo prefisso nazionale.

Nel caso in cui non conosci il prefisso del paese, ha un’opzione integrata con un elenco di paesi utilizzando il quale puoi inserire rapidamente il codice. In questo modo si riducono i passaggi aggiuntivi richiesti dai metodi sopra menzionati, è davvero uno dei modi più rapidi per chattare con qualcuno che non è nel tuo elenco di contatti.

Grazie a WABetaInfo esiste anche la possibilità di modificare i messaggi già inviati sulla chat. Oppure, passando ad Instagram, se proprio non vogliamo far sapere agli altri quanti like riceviamo sotto ad un post, possiamo farlo grazie a questo semplice trucco. Chiuse le nostre parentesi, vediamo come contattare le persone di cui abbiamo bisogno senza averle su WhatsApp. Tanti modi e un unico scopo, navigare in incognito senza la possibilità di farci notare. Situazione borderline per la privacy? Forse. Ma finché glielo permettono, WhatsApp lo farà.