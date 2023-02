Addio Bolletta Elettrica: questa soluzione ci salva dalle spese e dai rincari migliorando la casa

Facili, comode e personalizzabili, le tegole fotovoltaiche sono la svolta per eliminare (o quasi) le bollette.

Come unire l’utile al dilettevole. Il cambiamento climatico si fa sempre più sentire, ormai una spada di Damocle sopra le nostre teste. Gli accorati appelli provenienti da qualsiasi paese del globo terrestre, ci impongono un radicale cambiamento verso l’ormai celeberrimo green, non solo a parole però. Ma con fatti. Con concreti.

Siamo praticamente costretti a cambiare le nostre abitudini quotidiani, e ogni piccolo gesto per quanto importante, non basta più. Abbiamo un disperato bisogno di attingere da una vasta gamma di dispositivi votati al green. Fra questi tegole e pannelli fotovoltaici.

Innanzitutto la differenza: le tegole prime non possono sostituire attualmente la capacità di una serie di pannelli fotovoltaici ma servono in quei posti (vedi i condomini, o quelle case con vincoli dettati dal paesaggi) dove non si possono istallare i pannelli. Sono più costose, ok, nella maggior parte dei casi, ma più flessibili e spesso anche più efficienti.

Le tegole solari offrono un’alternativa ai pannelli solari convenzionali. Invece di essere installate su tetti esistenti con sistemi di scaffalature, diventano un tutt’uno con il tetto stesso. Possono essere un’opzione praticabile nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni importanti, poiché un’installazione sul tetto e un pannello solare possono essere combinati in un unico componente. Ma per ogni pro, ci sono anche i contro.

Pro e contro

Il principale svantaggio delle tegole fotovoltaiche è la rimozione di parti del tetto per la loro installazione. Sono anche più costosi dei pannelli solari convenzionali: tuttavia, nei casi in cui è stato comunque pianificato un nuovo tetto o un suo ampliamento, le tegole solari possono ottenere un costo inferiore rispetto ai pannelli.

L’utile delle tegole solari, comunque, si unisce al dilettevole: al netto di un investimento iniziale, alla lunga risparmieremo tantissimo sulle bollette, di questi tempi mai così care. E non può essere un piccolo particolare. Ne sa qualcosa Elon Musk. La nuova versione del tetto solare Tesla è promettente, il prezzo 33.950 dollari per un’installazione da 10 kW non è certo il massimo del risparmio, ma equivale a 3.395 per kW, quasi lo stesso di un sistema di pannelli solari.

In Italia, comunque, il prezzo di una tegola fotovoltaica è compreso in media tra 50 e 100 euro. Per un impianto standard da 3 kW con una copertura di 500 tegole la spesa si aggira intorno ai 25-30 mila euro più i costi per l’installazione. Tanto? Certo. Ma bisogna metterci la sua durata, in media una trentina d’anni, le detrazioni fiscali, e tutto il risparmio delle bollette.