Addio molestie da numeri sconosciuti: ora sarà direttamente WhatsApp a proteggerci

Nel momento più basso della sua storia mista a leggenda, l’applicazione da due miliardi di download ha completamente switchato.

Due, come gli anni addietro nel quale WhatsApp, e in particolare Mark Zuckerberg venivano accusati di scarsa sicurezza, di una leggera comprensione del fenomeno privacy. Insomma, di tutto di più.

Tante accuse, perfino qualche multa di troppo. Ma negli ultimi due anni il polverone sulla messaggistica numero uno al mondo, pare essere placato. Merito proprio di quello switch della più importante app di Meta, sempre più performante con la squintalata di funzionalità nel 2022 (ma anche nel nuovo anno), certamente più sicura.

Mark Zuckerberg ha deciso di scendere in prima linea per combattere uno dei mali più fastidiosi, perché indipendentemente dalla piattaforma, lo spam è qualcosa che la maggior parte delle persone non sopporta. Che si tratti di un’e-mail o di una chiamata, lo spam è una perdita di tempo, e innervosisce.

Sebbene i filtri antispam siano migliorati molto nel tempo, non risolvono del tutto il problema. Soprattutto nel lato chiamate, in quanto vuoi per un motivo vuoi per un altro si trovano sempre nuovi modi per aggirare le protezioni che vengono messe in atto. Ora sembra che WhatsApp stia intensificando le sue difese e potrebbe introdurre una nuova funzionalità che impedirà alle chiamate indesiderate di raggiungere i propri utenti.

Doppia chance e niente più chiamate indesiderate

Il sempre attento WABetaInfo ha scoperto una funzionalità nella versione beta che va proprio verso questo indirizzo. WhatsApp sta sviluppando una funzione per silenziare le chiamate da numeri sconosciuti, fra le altre release come la riduzione delle interruzioni. Una multi-funzione, insomma, che riconoscerà le chiamate, le manterrà nei registri dei nostri smartphone, appariranno nelle notifiche, ma nessun perdita di tempo, no stress per la chiamata in arrivo.

Dagli screeen evidenziati da wabetainfo, il toggle della nuova funzione denominata proprio “Silence unknown callers”, ovvero “Silenziare i chiamanti sconosciuti”, il toggle si troverà nelle impostazioni dell’app e, una volta abilitato, le chiamate da numeri sconosciuti verranno sempre silenziate, ma verranno comunque mostrate nell’elenco delle chiamate e nel centro notifiche.

Intendiamoci, proprio perché WhatsApp vuole eliminare lo spam, ridurlo drasticamente, si potrà sempre rispondere nel momento in cui, per esempio, riconosciamo quel determinato numero, facilmente riconducibile a un nostro contatto. La nuova funzione che tutti aspettano è apparsa nella beta dell’applicazione, ma come rivela sempre wabetainfo, non è ancora disponibile per essere utilizzata. WhatsApp at work, dunque, ma bisogna arrivare alla versione completa e definitiva. Quindi pubblica.