Aiuto quanti droni: Wing prende piede ed aumenta le consegne, città presto in crisi

Se l’Intelligenza Artificiale la sta facendo da padrone in questo 2023, c’è un’invasione di droni nel mondo tech.

Sempre più compagnie di e-commerce si sta affidando a “postini robot” per consegnare pacchi ad utenti. Questa è anche la visione di Wing, una filiale di Alphabet (il papà di Google) si occupa da circa sette anni di sviluppare un sistema di consegna tramite droni e UTM.

A partire da gennaio 2019, Wing ha iniziato a consegnare cibi e bevande da asporto dalla sua struttura di prova a Bonython, in Australia, come parte di un programma pilota. Poi il grande salto.

Proprio dal 2019, Wing è diventata la prima società di consegne di droni a ricevere un certificato di operatore aereo rilasciato dalla Federal Aviation Administration per consentirgli di operare come compagnia aerea negli Stati Uniti. Nel primo trimestre del 2022, il servizio ha effettuato più di 50.000 consegne, senza mai accontentarsi.

La nuova frontiera d Wing è quella di consegnare pacchi persone in modo più efficiente e sicuro, come parte di un sistema logistico automatizzato che sposta regolarmente pacchi a milioni. Secondo Wing l’economia della consegna dei droni migliora notevolmente con la scala e tutte le metriche salienti (accesso, sicurezza e sostenibilità) diventano molto più significative su grandi volumi.

Una via segnata

Finora il segmento di mercato caratterizzato dai “droni-postini” si basava sui test per singoli aerei, piuttosto che trovare il modo migliore per sfruttare un’intera flotta per una consegna efficiente. L’approccio di Wing alla consegna è diverso. “Vediamo che la consegna dei droni su larga scala assomiglia più a una rete di dati efficiente che a un sistema di trasporto tradizionale – dicono dall’azienda – Come per molte altre aree della tecnologia, dai data center agli smartphone, l’hardware fisico è utile solo quanto il software e le reti logistiche che lo rendono significativo per le organizzazioni e i loro clienti”.

Da qui un nuovo concept. Un lavoro certosino per consentire alla consegna tramite drone di integrarsi perfettamente con l’infrastruttura esistente, per ristoranti e rivenditori. “Abbiamo lanciato servizi di consegna da parcheggi e tetti e integrati con note nelle applicazioni di consegna – concludono quelli di Wing – spostando fino a mille pacchi al giorno, in una posto di consegna di oltre 100.000 persone”.

Ora lo sviluppo ulteriore del Wing Delivery Network, un sistema decentralizzato e automatizzato in grado di supportare la consegna di droni ad alto volume sia in una grande area metropolitana sia in città più scarsamente popolata. La via è ormai segnata. Guardare lassù per credere.