Se passi da ILIAD a TIM non te ne pentirai, questa nuova offerta demolisce ogni dubbio e abbassa i costi

TIM non teme rivali, ma forse questa nuova offerta lascia trasparire un po’ di insicurezza. Iliad è un grande concorrente dell’operatore italiano, lo dimostra l’ultima offerta che la attacca sotto ogni fronte. Rivolta principalmente agli utenti che provengono da quest’ultima, la nuova offerta di Telecom Italia Mobile non lascia dubbi.

Si tratta di una vera e propria offerta “operator attack” quella di TIM, che pubblicizza le sue nuove promozioni mirando proprio agli utenti provenienti da Iliad. Le offerte sulla portabilità presenti sul mercato sono davvero tantissime, e questa è solo l’ultima di una lunga serie che rappresenta una vera e propria guerra “all’ultimo utente” tra i gestori di telefonia mobile.

Così, TIM presenta le sue due nuove offerte, la TIM Power Iron e la TIM Power Supreme. Le due offerte sono ad edizione limitata, per cui non saranno disponibili per sempre. Se siete interessati a sottoscrivere un abbonamento di questo tipo, basterà recarsi in uno store TIM aderente per poter attivare l’offerta.

TIM Power Iron è dedicata a chi proviene da alcuni operatori telefonici virtuali e potrà essere sottoscritta da chi proviene da Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Elimobile ed altri operatori minori. L’offerta ha un costo di 6,99€ mensili ma purtroppo non prevede la navigazione in 5G.

TIM Power Supreme, invece, è l’offerta diretta anche a chi proviene da Iliad. Dedicata agli stessi operatori della precedente, questa promozione aggiunge anche l’operatore francese alla lista, mirando al porting degli utenti provenienti da quest’ultima in particolare. L’offerta ha un costo mensile di 7,99€ e, come la precedente, non prevede la navigazione in 5G. Questa, infatti, è disponibile solo attivando l’opzione facoltativa 5G ON, disponibile ad un costo di 9,99€ una tantum con rinnovo mensile a costo zero.

Promozioni TIM: cosa offrono?

Per un costo mensile di 6,99€, TIM Power Iron comprende chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, con 80 Giga di traffico in velocità di navigazione 4G, con 150 Mbps massimi in download e 75 Mbps massimi in upload.

TIM Power Supreme, invece, prevede una spesa di 7,99€ al mese per il rinnovo e comprende chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, con 100 Giga di traffico in velocità di navigazione 4G, con gli stessi Mbps dell’offerta precedente. In questo caso, è previsto anche un costo di attivazione di 5,00€ una tantum.

Se avete bisogno di più Giga per la vostra navigazione web, è disponibile allo stesso prezzo anche l’offerta TIM Power Supreme Easy, che offre, oltre a tutto ciò che è compreso nell’offerta precedente, 50 Giga di traffico in più. Per attivarla, ed avere quindi 150 Giga di traffico dati, è necessario attivare l’addebito del rinnovo mensile su carta di credito, conto corrente o carte conto prepagate. Per farlo, sarà necessario attivare il servizio TIM Ricarica Automatica. Anche in questo caso, è previsto un costo di attivazione di 5,00€.