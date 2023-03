Alibaba fa strage: con la nuova mossa distruggerà Amazon, eBay ed il resto dell’e-commerce

La decisione di Alibaba di dividere le sue attività in sei sezioni diverse ha fatto balzare il titolo dell’11% nel premercato del Nyse. La controparte orientale di Amazon annuncia così la sua prima grande riorganizzazione aziendale da 24 anni a questa parte. A giudicare dalla reazione dei mercati, la scelta è stata giusta.

Le tecnologie a cui siamo abituati hanno oramai modificato profondamente il nostro modo di rapportarci con le cose del mondo. Fino a qualche anno fa sarebbe stato impossibile ipotizzare un boom degli store online e degli e-commerce. La realtà dei fatti, invece, è ben diversa, e vediamo alcuni giganti controllare grosse fette di mercato per quanto riguarda gli acquisti online.

Il primo pensiero va subito ad Amazon. La società americana, però, non è l’unica a dominare la scena. Molto più a oriente, in Cina, Alibaba da anni è in costante crescita. La società è stata fondata da Ma Yun (occidentalizzato in Jack Ma) il 4 aprile 1999 ad Hangzhou, in Cina. L’Alibaba Group contava al 2022 più di 250mila dipendenti, con un fatturato di oltre 130 miliardi di dollari. La notizia che giunge oggi è quella di una decisione che ha fatto segnare un balzo positivo nei mercati, come dimostrato dalla reazione di Wall Street.

Lo spacchettamento di Alibaba al centro della riorganizzazione aziendale

La società presieduta da J. Michael Evans e dal CEO Daniel Zhang Yong ha infatti annunciato che si dividerà in sei distinte business unit: Digital Media and Entertainmenti Group, Global Digital Commerce Group, Cainiao Smart Logistics Group, Local Services Group, Taobao Tmall Commerce Group e Cloud Intelligence Group. Le branche, già esistenti, saranno potenziate e ognuna di esse avrà un CdA che eleggerà un amministratore delegato. L’obiettivo dichiarato di Alibaba è quello di dare una spinta alla competitività e di aumentare il valore per gli azionisti.

L’attuale CEO Daniel Zhang rimarrà a capo della Cloud Intelligence Group, confermando l’importanza del ramo informatico nelle strategie societarie, a maggior ragione in ambito intelligenza artificiale. Ovviamente, lo stesso Zhang rimarrà CEO dell’Alibaba Group. L’amministrazione, però, diventerà più simile a quella di una vera e propria holding. Alla Global Digital Commerce si insedierà Jiang Fan, prima capo delle vendite internazionali al dettaglio. Taobao Tmall, decimo al mondo nella classifica dei siti con più accessi, sarà invece guidato da Trudy Dai. La decisione ha fatto già registrare un aumento dell’11% sul mercato a Wall Street.