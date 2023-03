CoopVoce Evo Essential, la nuova tariffa che costa meno di un gelato ed ha Giga, voce ed SMS

In arrivo la nuova offerta mobile per CoopVoce che costa meno di 4€ al mese: Evo Essential offre minuti, SMS e Giga. La promo non sarà sottoscrivibile dappertutto, ma solo in alcuni punti vendita fisici. L’attivazione, però, ha un limite temporale: per ottenerla bisogna farlo prima del 19 aprile 2023.

Riuscire a decidere quale sia il migliore operatore telefonico sulla piazza non è certo roba da poco. Spesso e volentieri, infatti, nel nostro processo di informazione ci troviamo a incontrare offerte molto simili tra di loro. Questi piani di solito includono minuti, SMS e Giga, e alla fine della fiera una delle leve più importanti viene fatta ricadere sul prezzo dell’offerta, senza considerare poi i timori e i dubbi sulla copertura dell’operatore telefonico.

In questo scenario, ogni tanto si ritrovano alcune promo interessanti, se non altro per il basso prezzo ad esse associato. Questo è il caso dell’offerta di cui parliamo oggi rilasciata da CoopVoce: Evo Essential. Ciò che salta subito all’occhio è il costo mensile, veramente ridotto. Si parla infatti di un canone di 3,90€ al mese. Con questa offerta si ottengono 3 Giga di dati mobile, 200 SMS e minuti illimitati per le chiamate. Per i Soci Coop, poi, Evo Essential è ancora più interessante, visto che viene scontata a 3,50€ al mese.

Evo Essential di CoopVoce con minuti, Giga ed SMS a 3,90€ al mese

Evo Essential può essere attivata a partire dal 30 marzo 2023 e avrà una scadenza temporale. L’attivazione, infatti, non potrà avvenire oltre il 19 aprile 2023, e soprattutto dovrà avvenire in luoghi ben precisi. Non è prevista infatti la richiesta online. Evo Essential si potrà ottenere solo recandosi presso uno dei punti vendita fisici di Coop. Tra l’altro, non sarà disponibile in tutti i punti vendita d’Italia, ma l’attivazione sarà possibile solo in quelli aderenti. Tra questi ritroviamo i negozi di Coop Alleanza 3.0, Coop Trentino, Coop Reno e Coop Nord Ovest.

L’offerta non può essere sottoscritta da coloro che sono già clienti Coop Voce. Evo Essential, con i suoi 3 Giga, i suoi 200 SMS e i suoi minuti illimitati, infatti, potrà essere attivata solo dai nuovi clienti. Questi potranno scegliere l’offerta sia nel caso in cui vogliano richiedere un nuovo numero di cellulare, sia che desiderino effettuare la portabilità da altri operatori telefonici. Insomma, si tratta di un’offerta molto interessante, soprattutto per il suo prezzo decisamente economico.