Alieni ed UFO: Luci Verdi nelle Hawaii, forse stavolta diranno la verità su extraterrestri

Lo hanno definito il mistero delle Luci Verdi. Ancora non si hanno spiegazioni oggettive su quanto mostrato da telescopio Subaru, nelle Hawaii.

Sì, luci laser verdi nel cielo, con un vortice blu annesso, immortalati da immagini e video catturate proprio sopra l’arcipelago vulcanico isolato nel Pacifico centrale. Un fenomeno così descritto, tramite un post su Twitter.

“La Subaru-Asahi Star Camera ha catturato una misteriosa spirale volante sopra Maunakea, Hawaii” che “sembra essere correlata al lancio di un nuovo satellite da parte della società SpaceX“. Il tweet da dove è partito il post dall’account del Subaru Telescope, lo scorso il 19 gennaio. Ad oggi si hanno le immagini, i video hanno fatto il giro della rete, ma si è rimasti ancora a quella “misteriosa spirale volante”.

Il telescopio Subaru è montato in cima al Mauna Kea, un vulcano dormiente delle Hawaii, gestito dall’Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone. Nel video, l’oggetto inizia come una piccola sfera bianca che vola nel cielo notturno. Quindi si allarga in una spirale mentre viaggia prima di svanire in una forma ad anello, per scomparire definitivamente. Secondo il canale YouTube del telescopio, uno spettatore in live streaming avrebbe notato per primo l’evento, portandolo all’attenzione del personale.

Si potrebbe ricondurre il fenomeno a SpaceX, che ha lanciato un satellite di posizionamento globale in orbita media alle 7:24 dello stesso giorno dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida, con un lancio in cui è stato utilizzato un razzo Falcon 9.

Le supposizioni più accreditate

Ma per il momento sono solo delle supposizioni, anche se non sarebbe la prima volta. Già a giugno, dopo un lancio di SpaceX apparve un misterioso vortice in Nuova Zelanda, sempre di notte, sempre nello stesso giorno del lancio del Falcon 9 dalla stessa località della Florida. Dopo un altro lancio ad aprile, ancora il Subaru Telescope catturò un’immagine simile sopra le Hawaii.

Attualmente ci si basa sulle spiegazioni delle varie comunità spaziali online, che analizzano simili fenomeni, le quali hanno suggerito che le spirali – e altre formazioni, come le “meduse spaziali” – si verificano quando i razzi scaricano il loro carburante residuo.

Il gas viene espulso a una pressione superiore a quella atmosferica. Viene quindi illuminato dalla luce del sole, creando le forme colorate, anche di verde. Da SpaceX e Subaru Telescope nessun commento. E se fossero UFO?