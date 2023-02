WhatsApp Status | Ora sarà tutto diverso: ecco come lo vedremo

Una delle funzionalità più utilizzate di WhatsApp si rinnova con molte opzioni. Scopriamo insieme le novità introdotte per lo stato di WhatsApp.

Il nostro modo di comunicare è cambiato radicalmente nel corso degli anni. Il vero punto di svolta, com’è ovvio che sia, è stato il lockdown, che i ha obbligato a rimanere chiusi in casa e ha modificato le modalità con cui ci rapportiamo alla gente. Svariati studi hanno sottolineato come la quarantena abbia condensato in pochi mesi alcune trasformazioni che, allo stato normale, avrebbero impiegato anni per entrare realmente tra le nostre abitudini.

Per esempio, quando si sono diffusi i telefoni cellulari, le funzioni per cui si acquistava questo tipo di dispositivo erano le telefonate e gli SMS. Dopo un po’ di tempo si è avvertita la necessità di integrare nella comunicazione anche la multimedialità. Così si è passati agli MMS, i quali, però, non hanno mai spiccato davvero il volo, vuoi anche per alcune “penalizzazioni” ricevute a causa degli operatori telefonici e per dispositivi non sempre in grado di affrontare la mole di dati inviata e ricevuta attraverso questo mezzo. L’avvento degli smartphone, i cellulari “intelligenti”, ha liberato la strada alla connessione Wi-Fi e ha permesso l’utilizzo di applicazioni che hanno stravolto il modo di utilizzare i cellulari.

Le novità introdotte per gli stati di WhatsApp

Tra le applicazioni più utilizzate al mondo c’è sicuramente WhatsApp. La messaggistica istantanea è molto utile e quest’app ha saputo entrare nelle nostre consuetudini in maniera decisa. Le funzionalità di WhatsApp, però, non si limitano soltanto ai messaggi. Col tempo ne sono state introdotte diverse, tra cui quella dello stato, cioè un contenuto condivisibile con tutti i contatti e visibile per 24 ore, sullo stile delle stories di Instagram o di Facebook. Proprio qui sono in arrivo molte novità.

A quanto pare si potrà selezionare un pubblico privato e ristretto tra i contatti ai quali sarà permesso di visualizzare il nostro stato. Si potrà anche condividere uno stato solo vocale con durata massima di 30 secondi. Si potranno inserire reaction tramite emoji agli stati altrui. La nostra immagine del profilo, quando condividiamo uno stato, verrà contornata, in modo da far sapere ai contatti che abbiamo pubblicato. Si potrà anche condividere un’anteprima link all’interno dello stato. Insomma, si tratta di implementazioni che faranno piacere a tutti gli utenti di WhatsApp.