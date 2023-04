Allarme del Pianeta Terra: incredibile quello che sta accadendo sotto i nostri occhi, una AI ce lo mostra

Di questi tempi c’è sempre un’Intelligenza Artificiale, direttamente o indirettamente coinvolta, che preoccupa, fa discutere, dividere.

Stavolta ChatGPT, per fortuna, non c’entra niente, anche se ormai ogni notizia su quei sistemi informatici intelligenti in grado di simulare la capacità e il comportamento del pensiero umano, viene legata al chatbot di OpenAI, su cui Microsoft ha scommesso qualcosa come 10 miliardi di dollari, per perorarne la causa.

L’Intelligenza Artificiale, in questione, riguarda Google, che da sempre si è vantata di saperne sviluppare una meglio di tutti. Di certo questa è funzionale al mondo intero, anche se fa un po’ preoccupare.

Il colosso di Mountain View ha ulteriormente migliorato Google Earth, un software che genera immagini virtuali della Terra, utilizzando immagini satellitari ottenute dal telerilevamento terrestre, fotografie aeree e dati topografici memorizzati in una piattaforma GIS. Il tutto visibile senza dover pagare nessun abbonamento.

Timelapse di Google Earth, ora, consente di visualizzare come la terra è cambiata nello specifico fra il 1984 e il 2022. Quattro decenni in 4D e milioni di foto satellitari. E’ possibile visualizzare una raccolta di oltre 800 video Timelapse per più di 300 località su g.co/TimelapseVideos.

Un’Intelligenza Artificiale utile

“Dai ricercatori agli insegnanti – fa notare Google nel suo blog – chiunque può utilizzare questi video per comprendere meglio il nostro pianeta in evoluzione. E le persone usano queste immagini per trasmettere gli effetti di questi cambiamenti, come il documentario del 2022 The Territory che utilizza Timelapse per mostrare la devastazione della deforestazione in tutta l’Amazzonia e il suo effetto sulle comunità locali”. Da una parte impressiona il cambiamento, sia in senso positivo, nonché osservativo, sia in senso negativo, in quanto ci fa capire cosa l’essere ha creato con il cambiamento climatico.

Il Ghiacciaio Columbia in Alaska si è notevolmente ritirato dal 1986, spuntano sempre più sistemi di irrigazione nei deserti dell’Egitto, per non parlare della foresta amazzonica dove i fiumi hanno quasi cambiato il loro flusso, spostandosi. In Perù le eruzioni vulcaniche hanno cambiato volto del paese, disboscamento incendi alla base del forte cambiamento della Lassen National Forest in California. Seguendo il proverbio che occhio non vede, cuore non duole, forse era meglio non vedere. O forse sì, per capire ciò che stiamo creando, e come porvi tempestivamente rimedio.

Non tutto però è negativo. Grazie alla rinnovat Timelapse di Google Earth si vedono ciò che sstiamo facendo per combattere il cambiamento climatico: vedi come i parchi eolici offshore a Middelgrunden, in Danimarca, oppure un impianto solare su larga scala a Granada, in Andalusia. Un bel punto di partenza.