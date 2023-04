ILIAD spiazzata e messa fuori gioco: WindTre GO 200 Top+ è il colpo che devasta il mercato con un’offerta super economica

Il Wi-Fi Calling, con la virale pubblicità di un super testimonial come Fiorello, ha rilanciato WindTre. L’operatore Arancione ora cavalca l’onda con una promo davvero interessante.

La chiamata che sfrutta la Wi-Fi di casa è stata una grande idea. Chiamare e ricevere anche in assenza di segnale mobile, sfruttando la potenza della rete, una funzionalità gratuita anche se disponibile solo su smartphone compatibili, ha riportato in auge WindTre.

Certo, bisogna sempre ricordarsi della clausola ISTAT alla sottoscrizione di un abbonamento, che potrebbe cambiare i nostri accordi con tutti gli operatori, in base sostanzialmente all’inflazione.

Ma la promo di WindTre davvero vale la pena, soprattutto per chi ha bisogno di giga nell’arco di un mese, perché, per esempio, sta molto fuori casa o lontano dalla Wi-Fi, quella lavorativa compresa.

“Torna in WINDTRE! 200 GIGA, 200 SMS e minuti illimitati a 5,99 euro al mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il XX/XX. Costi e privacy su windtre.it/go200toplus”. Con questo messaggio da parte dell’azienda italiana del gruppo CK Hutchison Holdings operante nel settore delle telecomunicazioni, nata come joint venture paritaria tra i gruppi CK Hutchison Holdings e VimpelCom, ecco la nuova offerta nuova offerta winback Go 200 Top+ rivolta ad alcuni ex clienti WindTre, ma anche ex Wind ed ex 3.

Ricorda bene

Duecento giga, altrettanti sms, minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, tutto a 5,99 euro al mese. A cui non bisogna aggiungere il costo di attivazione, nella versione Easy Pay anziché 49,99 euro, se il cliente rimane per almeno 24 mesi.

A questi 5,99, invece, si devono aggiungere il costo della nuova SIM ricaricabile di dieci euro, salvo eventuali promozioni locali, che verranno specificate nel testo del messaggio verso il cliente. Nella promo sono inclusi i tradizionali servizi gratuiti, tra cui Ti Ho Cercato e Hotspot.

Scaricando l’applicazione di WindTre si potrà ricaricare e attivare nuove offerte e opzioni, o accedere all’area clienti.

Attenzione a non sforare con i duecento giga, che sembrano molti, ma in questa era così tech, facile esaurirle fra serie, partite di calcio, sport-live in generale. Ebbene, meglio ricordarsi che in caso di superamento della sogli si pagheranno 29 centesimo a minuto, con una tariffazione al secondo con addebito su credito residuo 29 CENT/SMS. L’offerta, iniziata lo scorso 5 aprile e durerà fino alla scadenza indicata nell’SMS winback, quindi personalizzata.