Amazon e le Offerte di Primavera | Come trovare gli sconti veri e non falsi ribassi, grazie a questo sistema scientifico

Una sorta di Spring Event. Sì, proprio come sono abituati i player nella stragrande maggioranza dei loro giochi, nel mondo dei gamer.

A primavera Amazon fa sbocciare nuove offerte con un duplice fine: fare ancora più felici i suoi utenti, Prime o no fa lo stesso, ma restare saldamente al comando nella speciale classifica delle e-commerce di successo.

Enormi sconti e offerte, dal 40%. Tanto per intenderci è un po’ come tornare mesi addietro, a novembre per intenderci, quando impazzavano Black Friday e Cyber Monday: il primo venerdì dopo il giorno del Ringraziamento statunitense, nel secondo caso più semplicemente il lunedì’ successivo.

Amazon sfrutta la primavera, le belle giornate e l’aria un po’ più calda per tirarci su un evento, il momento perfetto per accaparrarsi un’offertona ma vista risparmiandoci su, l’occasione per rifarsi il guardaroba, fare scorta di quelle cose di base per la casa, o più semplicemente vedersi avverato un desiderio.

Tutto molto bello, ma attenzione. La parolina magica un quest’era un po’ tech un po’ smart è sempre quella di fermarsi a ragionare, fare usare il nostro cervello è ancora un prerogativa che nessuna intelligenza artificiale, neanche ChatGPT, può eguagliare.

Tracker di mercato

Smartphone, Melafonino o col sistema operativo griffato dal Robottino Verde fa lo stesso, scontato del 40%? OK, ma documentiamoci prima, confrontiamo, googliamo, facciamo un veloce verifica, magari scopriamo che è in sconto da da mesi sul portale, magari anche del 35%. Magari ragionandoci su, possiamo aspettare qualche altro giorno, fa lo stesso. Un grande errore farsi prendere dall’ansia di questa o quella offerta a tempo. Può essere vero, per carità, ma fare un semplice controprova è una cosa veloce in primis, pratica, e di successo.

Tracker di prezzi, o price tracker, e sono siti web o app che ripropongono l’andamento storico del prezzo di un dato prodotto per mostrare a quanto veniva venduto fino a pochi giorni, mesi o anni nel passato.

Un’altra parolina magica da utilizzare non solo per le offerte di Primavera, ma ogni qualvolta vogliamo fare un certo tipo di acquisto online, è: tracker. Sì, i tracker di mercato. E’ riservato a chi non vive online e non conosce la storia di un prodotto o di un dispositivo. Ebbene, questi tracker mercato si trovano su internet, sotto forma di siti o di app, ti rivelano l’andamento storico del prezzo di un dato prodotto per mostrare a quanto veniva venduto fino a pochi giorni, mesi o anni nel passato. Intelligenza, naturale e non artificiale, concentrazione, tracker di mercato, questi i mezzi per arrivare a un fine certo: il risparmio.