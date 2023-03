In Italia arriva il Notebook modulare: scegli te quanto spendere e come farlo, senza farti derubare da costi occulti

La personalizzazione è massima con il nuovo notebook modulare Framework: nei prossimi mesi è in arrivo anche in Italia. La macchina è completamente espandibile e aggiornabile e, anche in caso di malfunzionamento, si ripara con estrema facilità. I preordini si potranno effettuare a partire dall’estate 2023.

Arriva una novità assoluta sul mercato dei laptop. Spesso e volentieri i settori tecnologici tendono a generare un complessivo appiattimento per ciò che riguarda le caratteristiche specifiche dei prodotti. Questo avviene per motivi strategici: seguire modelli funzionanti per quanto riguarda il lancio di nuovi dispositivi garantisce un minore rischio e un ritorno economico calcolato. In questo scenario, però, si intravede uno spiraglio per quanto riguarda le novità in arrivo nei prossimi mesi in Italia.

L’azienda Framework, infatti, sta preparando il lancio del suo nuovo notebook modulare anche nel nostro Paese, tra gli altri. Il concept è unico per quello che riguarda i laptop: si tratta in tutto e per tutto di macchine che lasciano uno spazio sconfinato nel campo della personalizzazione, rendendo così semplicissima anche l’eventuale riparazione. I modelli che si potranno preordinare in Italia da quest’estate sono tre, due da 13 pollici e uno da 16 pollici, con Cooler Master a occuparsi del contenitore, il case. Scopriamo di più su questi device innovativi.

Personalizzazione e modularità: che libertà questo Framework

Cominciamo parlando delle due versioni da 13 pollici, che si distinguono per il processore presente nel core. Il primo porta un Intel Core di 13esima generazione, mentre l’altra variante è un AMD Ryzen 7040. Andando a incrociare tutte le possibili variazioni, in totale ci saranno cinque configurazioni disponibili per il 13 pollici. I processori variano dall’Intel i6-1340P all’Intel i7-1370P fino al Ryzen 5 e 7; la batteria tra i 55Wh e i 61Wh; la memoria da DDR4-3200 a DDR5-5600. Sarà possibile acquistare il notebook con Windows 11 preinstallato al costo base di 1049$ a salire in base alla configurazione.

Passando alla versione da 16 pollici, qui le novità rispetto al Framework con diagonale minore sono interessanti. Il concetto di base è lo stesso, ma in più troviamo una componente grafica totalmente aggiornabile e una tastiera modulare che si può riconfigurare a piacimento. Ovviamente, tutte queste modifiche potranno essere effettuate in maniera autonoma e con molta semplicità. D’altro canto, non tutti sono esperti di computer, e per questo preferiranno acquistare una versione già assemblata con tutte le componenti necessarie.