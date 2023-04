Android 14 è davvero il miglior OS? Queste funzionalità lo dimostrano senza lasciare ombra di dubbio

Le dicotomie sono sempre esistite, in ogni campo: motorino o vespa, Duran Duran o Spandau Ballet, destra o sinistra. Nel mondo tech ci si divide fra iOS e Android.

I due sistemi operativi fanno a gara nelle rispettive evoluzioni. C’è chi è convinto che il “motore” di Apple sia più sicuro, ma Android è quello più usato. E prova a confermarlo con la sua nuova versione.

Gli appassionati dei dispositivi contrassegnati dal Robottino Verde nutrono grande aspettative da Android 14, in corso di sviluppo da parte di Google. Con l’intenzione di prendere l’eredità di Android 13, una primissima anteprima di Android 14 è stata rilasciata lo scorso febbraio, con un’anticipazione un po’ sorprendente sulla tabella di marcia. Visto che Android 13 è stato un aggiornamento software di qualità, in grado di risolvere molte criticità di regalare un’esperienza complessiva migliore, è chiaro che si alza l’asticella sul suo successore.

Attualmente Android 14 esiste nella sua versione beta, orientata però solo agli sviluppatori, nella quale si evincono più funzionalità incentrate sull’utente. La nuove versione del sistema operativo di Google intende migliorare l’efficienza complessiva a livello mobile, meno assorbimento di energia da attività non necessarie, combinando l’ottimizzazione del processo in background e presentando richieste attuabili alle applicazioni solo quando sono fuori da uno stato memorizzato nella cache.

Le app che non necessitano di una pianificazione temporale rigida, come orologi, calendari o simili, non saranno in grado di sondare continuamente le risorse impostando allarmi precisi, il che dovrebbe servire ad Android 14 per aumentare l’efficienza.

Quando uscirà Android 14

Google intende applicare regole più rigide su come utilizzare i servizi in primo piano, una sorta di meritocrazia, quelli con priorità più alta saranno le prime a beneficiare di tutta una serie di vantaggi.

Con Android 14 Google vuole elevare l’esperienza dei file multimediali, sempre più blindati e sicuri, con controlli più alti sulla gestione delle autorizzazioni di accesso delle app a fotocamera, microfono, ma anche alle cartelle dove vengono salvate i file. Così, se attualmente si concede l’accesso all’intera galleria, con la nuova versione del sistema operativa si chiederà all’utente una scelta, se preferisce in pratica salvare solo una selezione di foto e video, da scegliere singolarmente una ogni volta che l’avviso pop-up viene visualizzato.

Altre funzionalità riguardano un nuovo supporto per lo sfondo animato per la schermata di blocco, un’elegante funzionalità di accessibilità che consentirà ai caratteri di ridimensionarsi in modo non lineare, consentendo un ingrandimento molto maggiore del testo visualizzato, la possibilità di aggiornare dinamicamente il set di lingue straniere nelle impostazioni di un’app. Si corre così verso agosto, quando tutto sarà più chiaro con il rilascio definitivo di Android 14.