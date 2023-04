Poste lancia concorso da sogno: viaggio a New York e Samsung S23 gratis per tutti i suoi utenti, come partecipare

La Gen Z l’ha ribattezzerebbe come una “contest online, bomba”. E per quanto variopinta, l’espressione giovanile che va tanto di moda, calza a pennello.

Stavolta niente Operator Attack. Poste lancia un concorso che fa venir voglia di essere un suo cliente, visto che il contest mette in palio un viaggio nella città della Grande Mela e l’ultimo smartphone (non pieghevole) a essere rilasciato sul mercato da Samsung.

Il contest è iniziato lo scorso 3 aprile, per partecipare innanzitutto bisogna andare a uno dei siti di Poste, che sia PosteMobile e PostePay fa lo stesso: c’è un banner che rimanderà tutti a una pagina online dedicata.

Il secondo passaggio da compiere per provare a vincere un viaggio a New York e uno dei cinque Samsung Galaxy S23 in palio nel contest è quello di acquistare una nuova SIM PosteMobile. Ogni settimana, fino a 7 maggio, ci sarà proprio lo smartphone in questione e come super premio finale un viaggio a New York per due persone.

Acquistare una nuova SIM PosteMobile (escluse quelle già attive alla data di inizio-contest, ma incluse quelle che nel periodo di validità effettuino un cambio piano e le SIM il cui contratto sia stato sottoscritto prima della data di inizio del concorso anche se l’attivazione dovesse avvenire dopo l’inizio del Concorso) è semplice: è disponibile presso gli uffici postali, da canale online o da canale telefonico, perfino da App Postepay. “Per partecipare all’estrazione dei premi – ricorda Poste – la SIM acquistata dovrà risultare attiva entro il 21 maggio 2023”.

Tutti i passaggi per partecipare al contest

Attivare la SIM non vuol dire solo comprarla, attenzione. Bisogna “legarsi” a Poste, anche se ci sono tante offerte un po’ per tutti i gusti e, soprattutto, le tasche. La velocità online non è neanche poi così malvagia. Tutt’altro. Il terzo passaggio è quello di fornire le credenziali sul sito online, registrandosi e fornendo i dati della SIM.

Il Samsung Galaxy S23 è un top di gamma per il colosso sudcoreano: è dotato di un display 6,1″ FHD+ / 1080 x 2400 PX. Fotocamera principale da 50 MPX ƒ/1.8, con la frontale si arriva a 12 MPX ƒ/2.2. CPU octa 3.36 GHz e RAM 8 GB. Batteria da 3900 mAh e ha l’ultimo sistema operativo di Google, Android 13. Il suo prezzo ad oggi è poco meno di settecento euro.

Il viaggio a New York, infine, è valido per due persone ed è comprensivo di volo e soggiorno di 6 giorni e 5 notti. Un valore di 6405 euro, IVA inclusa.