Arriva l’Apocalisse dei film? Questo è anche meglio ed è reale, capita una volta nella vita

Il prossimo 28 marzo si verificherà un evento rarissimo del calendario astronomico: l’allineamento dei pianeti del Sistema Solare. Lo spettacolo sarà visibile anche ad occhio nudo, ma non sarà l’unico appuntamento in questo senso. Ecco gli eventi che si verificheranno nei cieli nei prossimi mesi.

Uno degli effetti collaterali della corsa all’innovazione tecnologica è sicuramente l’impatto che questa ha sull’ambiente. L’inquinamento si risolve in vari ambiti: quello atmosferico è quello più discusso, ma non bisogna dimenticare anche l’impatto acustico e quello luminoso. Tutte queste caratteristiche vanno a modificare l’ambiente naturale, mettendo a serio rischio gli ecosistemi terrestri che si fondano su delicati equilibri.

Una grande differenza che si evidenzia rispetto al passato, per esempio, è la quasi impossibilità di riuscire ad ammirare il cielo. Le stelle sono sempre state una fonte di ispirazione sconfinata per i nostri antenati. Quanti trattati, quanti filosofi, quanti studiosi si sono posti domande, quanti poeti, quanti scrittori, hanno dato alla luce opere eterne ammirando il cielo stellato. Eppure, l’inquinamento luminoso prodotto dall’essere umano rischia di cancellare questo incredibile spettacolo, rendendo praticamente impossibile la piena visione delle stelle nel cielo. Per fortuna, ancora non siamo al punto di non ritorno. A breve, infatti, sarà il momento di un evento incredibilmente raro che potremo osservare ad occhio nudo.

I pianeti del Sistema Solare si allineano: cosa significa

L’appuntamento è al prossimo 28 marzo. Subito dopo il tramonto, infatti, si potranno osservare all’orizzonte Marte, Urano, Venere, Mercurio e Giove praticamente allineati. Giove e Mercurio brilleranno nella Costellazione dei Pesci, Venere sarà un puntino luminoso più in alto, nella Costellazione dell’Ariete, poi ci sarà Urano, il quale sarà visibile solo con un binocolo, e, infine, Marte nella Costellazione dei Gemelli. L’evento è davvero eccezionale: oltre alla sua spettacolarità, si tratta di una ricorrenza che si verifica piuttosto raramente. L’ultima volta è successo nel 1982, prima ancora nel 1805. La prossima volta sarà il 2357.

Ad aprile, poi, si potranno osservare Mercurio, Venere, Marte e Urano in allineamento l’11 e il 24. Il 29 maggio saranno Saturno, Giove, Mercurio e Urano, mentre il prossimo grande appuntamento sarà quello del 17 giugno al mattino, dove si potranno osservare Saturno, Nettuno, Giove, Urano e Mercurio in linea retta. Il 26 luglio e il 24 agosto sarà il turno di altri piccoli allineamenti che coinvolgeranno rispettivamente Saturno, Marte e Mercurio e Saturno, Nettuno, Giove e Urano.