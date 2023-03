Artemis finalmente senza intoppi? Arriva la seconda fase, chi metterà piede sulla Luna?

La partnership ideata dalla Nasa ha coinvolto altre agenzie spaziale in una missione giunta a uno snodo importantissimo.

L’ambizioso progetto di NASA insieme a ESA (l’agenzia spaziale europea), JAXA (l’agenzia spaziale governativa giapponese che si occupa dell’esplorazione spaziale) e la Canadian Space Agency sembra essersi sbloccato dopo qualche intoppo di troppo.

Non si spiega altrimenti la sgasata verso un evento, previsto per il 3 aprile all’Ellington Field del Johnson Space Center della NASA, a Houston, nel quale verranno svelati gli astronauti che scriveranno una nuova storia sull’unico satellite naturale della Terra.

Viaggiando a bordo della navicella spaziale Orion della NASA durante Artemis II, i quattro astronauti inizieranno il primo test di volo con equipaggio sul percorso dell’agenzia della missione, per stabilire una presenza scientifica e umana sulla superficie lunare, a tempo indeterminato.

Artemis II è la prima missione con equipaggio a bordo delle fondamentali capacità umane nello spazio profondo della NASA: il razzo Space Launch System, la navicella spaziale Orion e i sistemi di terra necessari per lanciarli. La missione di circa 10 giorni testerà e stresserà i sistemi di supporto vitale della navicella Orion per dimostrare le capacità e le tecniche necessarie per vivere e lavorare nello spazio profondo in modi che solo gli esseri umani possono fare.

Missione Artemis

L’equipaggio includerà tre astronauti della NASA e un astronauta della CSA, a dimostrazione dell’impegno dell’agenzia nei partenariati internazionali attraverso il programma Artemis. Artemis II si basa sul successo del test di volo Artemis I, che ha lanciato un Orion senza equipaggio, in cima al razzo SLS, in un viaggio di 1,4 milioni di miglia oltre la Luna per testare i sistemi prima che gli astronauti volassero a bordo dei sistemi in una missione sulla Luna.

“Torniamo sulla Luna per scoperte scientifiche, vantaggi economici e ispirazione per una nuova generazione di esploratori: la Generazione Artemis”. Così NASA accellera il suo processo di sviluppo, allargando orizzonti e, soprattutto, dividendo con il mondo intero questo ambizioso progetto.

Pur mantenendo la leadership americana nell’esplorazione, il concept di NASA è quello di costruire un’alleanza globale per tornare in primis sulla Luna, ma poi per esplorare lo spazio profondo con l’aiuto di tutti per il beneficio di tutti. Con la missione Artemis la NASA, insieme alle altre agenzie che stanno collaborando di comune accordo, farà atterrare la prima donna e la prima persona di colore sulla Luna, utilizzando tecnologie innovative per esplorare più superficie lunare che mai.