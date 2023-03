Casa pulita e risparmio: finalmente tutto questo diventa realtà, approfittane subito

Con un robot da pulizie guadagni tempo, salute e meno spreco di prodotti; in tutto ciò ora è in sconto su molti portali.

“Live Smart. Enjoy Life”. Uno slogan che sintetizza e identifica (indirettamente) sia uno dei problemi che attanaglia la nostra vita in un mondo tech, sia la sua soluzione.

Già perché oggi giorno la cura della casa è un problema, soprattutto per chi va a lavorare per tante ore fuori, non usufruisce più dello smart working, e non può pagare una donna delle pulizie, perché bisogna farle un contratto e pagarci su le tasse, innalzando il reddito.

Così stanno esplodendo i robot da pulizie sempre più utilizzati da milioni di famiglie italiani pronti ad approfittare di qualche offerta che come sempre si trova online con gli ormai infiniti e-commerce.

Ecovacs, inoltre, è una garanzia grazie a venti anni di esperienza sul campo, una delle aziende leader nel settore dello sviluppo di soluzioni intelligenti e di risposta per la casa. La nota azienda sta proponendo per dispositivi, per di più in offerta, con il chiaro obiettivo di fornire alla casa meno tempo, da dedicare a ciò che amiamo fare. Come? Con DEEBOT N8 e la sua versione plus.

Una nuova tecnologia di lavaggio

Il robot da pulizie in questa vanta una mappatura laser e navigazione precisa. Con TrueMapping, infatti, ECOVACS combina la tecnologia laser e i sensori dTOF avanzati per rilevare la tua casa 4 volte più accuratamente della normale mappatura, con un aumento di 2 volte della distanza di rilevamento e la capacità di rilevare oggetti fino a 2 millimetri.

Per aspirare e lavare allo stesso tempo, ECOVACS combina la tecnologia di lavaggio OZMO: con un serbatoio d’acqua con pompa elettronica inclusa, l’N8 lava e aspira allo stesso tempo, lasciando il tuo pavimento completamente pulito. La potenza aspirante da 2300Pa è più potente (153%) di quella dell’OZMO 920 con un basso livello di rumore. Con Deebot N8 e N8 plus è possibile disegnare le aree da pulire, identificando automaticamente l’area della casa sulla mappa. Inoltre, grazie alle funzioni di personalizzazione, è possibile rinominare, dividere o combinare le aree visibili mediante la classica applicazione che rende tutto più smart.

Alla qualità dei due prodotti, da non sottovalutare il risparmio dei rispettivi prezzi. L’ECOVACS DEEBOT N8 è stato lanciato a 399 euro, ma online è già sceso sotto i trecento euro, con spedizione gratuita. La sue versione plus, con l’aggiunta di funzionalità maggiori, costava 599 euro. Già costava, ora il suo prezzo si è fortemente abbassato. Si possono risparmiare anche duecento euro.