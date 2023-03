Automobilisti nel panico: ora i nuovi sistemi di sicurezza impediranno anche di prestarla

Vuoi per l’aumento dei furti nel 2022, una vera e propria impennata rispetto all’anno precedente, vuoi per lo sviluppo di sempre più sofisticati tecnologie, sono in arrivo nuovi sistemi di sicurezza.

C’è di mezzo il tanto chiacchierato Face ID quel sistema di riconoscimento biometrico basato sul riconoscimento facciale attraverso uno scanner 3D a luce strutturata, che i possessori di Melafonino e i suoi derivati, conoscono benissimo.

Continental ha deciso di sfidare la complessità del riconoscimento biometrico dei volti, che da sempre divide critica e utenti, soprattutto quando si tratta di sicurezza del riconoscimento facciale. Molte persone hanno familiarità con lo sblocco dei propri smartphone utilizzando il proprio volto come “Face ID” di Apple o “Face Unlock” di altri produttori di telefoni cellulari.

Face ID di Apple è considerato relativamente sicuro, mentre altre tecnologie Face Unlock sono più facili da superare, basti pensare che di recente Trinamix ha mostrato come aggirare il riconoscimento facciale per auto e smartphone, con maschere che mettono paura per quanto sembrano reali. Tant’è.

Continental e la start-up trinamiX di BASF vogliono rivoluzionare il riconoscimento biometrico del conducente in auto e con lo smartphone con una prima mondiale. Al Mobile World Congress a consociata BASF trinamiX, insieme a STMicroelectronics e Continental, ha presentato il “Driver Identification Display” (DID) per auto che l’invisibile dietro il display OLED dello smartphone autenticazione facciale integrata.

L’utile al dilettevole

Durante la rinomata fiera di Barcellona, l’azienda high-tech ha dimostrato come la speciale funzione di sicurezza di trinamiX Face Authentication – riconoscendo la presenza della pelle – protegga smartphone e auto da accessi non autorizzati e furto di dati. A tale scopo, i tentativi di inganno vengono eseguiti dal vivo con maschere tridimensionali realistiche.

Alcune di queste maschere sono stato in grado di superare arditi riconoscimenti facciali, ma non quelli di Continental, in collaborazione con la start-up trinamiX di BASF. Il Driver Identification Display, infatti, è una soluzione con telecamera integrata per l’identificazione biometrica del conducente, che è il primo display al mondo per auto che consente l’autenticazione senza contatto e altamente sicura all’interno del veicolo e protegge da frodi e furti.

Secondo il concept di Continental, i veicoli dotati di questo nuovo sistema riconoscimento biometrico funziona alla perfezione soltanto dopo che ci si è attivati al posto di guida e autenticati con successo. Inoltre, la soluzione DID di Continental e trinamiX aumenta il comfort in auto in molte situazioni, come i processi di pagamento digitale tramite il display dell’auto durante il rifornimento, il parcheggio o i pedaggi, nonché durante il noleggio di un’auto.