Kena Mobile, l’offerta è pazzesca: Giga infiniti e costa quanto un cheeseburger

La carica di TIM e l’energia di un operatore virtuale capace di catalizzare l’attenzione, offrendo sempre promo molto interessanti.

Kena Mobile ha ascoltato l’appello di molti utenti, che chiedevano a gran voce il prolungamento di un’offerta che ha riscosso tanto successo in passato.

Così l’operato virtuale che si appoggia alle reti TIM ha deciso il desiderio di tanti utenti prorogando fino a metà marzo la promozione solo dati Kena Dati Promo 300GB TOP. Sì, è tutto vero quel 300 sta per il numero di giga a disposizione di chi sottoscrive un’offerta solo online, ogni mese.

Una promo riservata ai clienti Iliad, Poste, Lyca, Fastweb. Ma anche Coopvoce, Feder Mobile, Professional Link, Elimobile, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, Nova, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Tiscali, Welcome Italia, Wing Mobile, Withu Mobile.

Il bundle offre chiamate senza scatto alla risposta e Giga 4G a scatti anticipati di 1KB con una velocità in download fino a 60 Mbps e in upload fino a 30 Mbps sul territorio nazionale. All’Estero la velocità di connessione è in 4G e dipende dalla Rete degli Operatori con i quali TIM ha stretto accordi di Roaming. Per visualizzare gli accordi 4G clicca qui.

11,99 euro al mese, dunque, che si rinnovano automaticamente nello stesso giorno in cui è stata attivata, a patto che il credito residuo della SIM è sufficiente. A questo prezzo, comunque, si devono aggiungere 9,99 euro – una tantum – per il costo di attivazione.

Nell’offerta, tutti i servizi di Kena senza costi aggiuntivi

E’ una promo che fa al caso di chi non chiama molto, ma lavora (per esempio) tanto online. Nel bundle della Kena Dati Promo 300GB TOP, infatti, non sono inclusi le tradizionali chiamate illimitati verso fissi e mobili, né tantomeno gli sms.

Per questi ultimi due si va a consumo: 35 centesimi di euro al minuto verso tutti i numeri nazionali ma senza scatto alla risposta, ogni singolo SMS costa 25 centesimi. Chi vorrà sottoscrivere l’offerta Kena Dati Promo 300GB TOP deve sapere che “l’investimento” iniziale sarà di venticinque euro: 9,99 per l’attivazione della SIM a cui si devono sommari gli 11,99 euro e una prima ricarica di 3,02 euro.

Sono invece inclusi tutti i servizi Kena Mobile: dall’ascolto della segreteria telefonica ai servizi SMS di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora, senza costi aggiuntivi in tutte le offerte proposte da Kena. Tuttavia, l’attivazione di uno dei due servizi non permette l’attivazione e l’utilizzo dell’altro.