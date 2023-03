Bancomat, allarme dalla Polizia: sembra un sciocchezza, invece è una trappola spietata, se lo vedi vattene subito

Torna una piaga che ha già mietuto moltissime vittime. La truffa del bancomat con la tecnica del giornale ruba quasi 2000€. Ecco cosa succede e a cosa bisogna stare attenti quando si va a prelevare presso uno sportello.

Negli ultimi tempi, complici gli eventi che hanno scombinato l’ordine a livello mondiale, abbiamo assistito a un aumento incredibile degli attacchi hacker. Spesso e volentieri i malintenzionati puntano a rubare dati sensibili e informazioni personali per poter accedere a somme di denaro in maniera illegale. Uno dei metodi più utilizzati, per esempio, è quello dei ransomware, che prendono in ostaggio i nostri dati per poi chiedere un riscatto per la loro restituzione.

Ma i criminali non si fermano solamente al digitale. Uno dei luoghi più caldi per quanto riguarda i rischi di frode sono i bancomat, il luogo dove prelevare denaro per eccellenza. Su Newscellulari.it abbiamo già parlato altre volte dei rischi che si celano dietro per chi volesse recarsi al bancomat. Oggi, parliamo di uno di questi metodi più tradizionali che sta tornando in auge presso gli sportelli italiani. Per dare un quadro più completa della gravità della truffa, a riportare la notizia sono state anche le più prestigiose testate giornalistiche nazionali, tra cui Il Messaggero.

A Sulmona il caso della tecnica del giornale che ti fa perdere quasi 2000€

Il caso registrato ultimamente è quello di un uomo abruzzese di Sulmona. Il tratto più interessante della truffa è che si tratta di una tecnica molto casereccia, però funzionale al fine illegale. Si chiama tecnica del giornale, e prevede un utilizzo di un quotidiano da parte del malintenzionato. La dinamica che ha portato alla truffa è stata particolare per l’uomo che ne è stato vittima. Mentre stava prelevando, la vittima è stata avvicinata da un uomo con intenzioni minacciose e accento straniero.

L’uomo ha iniziato a lamentarsi perché lo sportello gli aveva ritirato la carta senza dargli la possibilità di recuperarla. Nella messinscena, il criminale ha coperto la telecamera del bancomat con un giornale: grazie alla confusione è riuscito a rubare 1750€ dalla carta inserita dalla vittima nello sportello. L’uomo che ha subito la truffa non è riuscito a capire come il criminale sia riuscito in questo intento. Il consiglio rimane quello di tenere a distanza qualsiasi individuo che voglia mettersi in mezzo mentre ci troviamo nell’atto di prelevare e compiere le nostre operazioni allo sportello.