Kena, ora l’offerta di Giga praticamente infiniti costa davvero pochissimo: prezzi in picchiata

La super offerta di Kena che offre fino a 300 GB di dati internet potrà essere ancora attivata per un periodo di tempo. La proroga della scadenza è una notizia molto interessante per chiunque voglia effettuare il passaggio a Kena.

Tra gli operatori telefonici, più precisamente quelli virtuali che negli ultimi anni si sono saputi ritagliare una fetta di mercato piuttosto ampia in Italia, uno dei più popolari è certamente Kena. Caratterizzato da offerte mirate per le fasce di prezzo più basse, l’operatore continua a stupire con le sue promo che offrono molto in termini di vantaggi a fronte di spese ridotte.

Kena è un brand di proprietà di TIM, e proprio in questi giorni sta lasciando la possibilità a chiunque voglia cambiare operatore di usufruire della sua promo migliore ancora per un certo periodo temporale. L’offerta a cui facciamo riferimento è Kena Dati promo 300GB TOP che, come dice il nome stesso, offre 300 GB di traffico dati per navigare su internet. L’estensione della promo la rende così attivabile per i nuovi clienti che passano a questo operatore ad un prezzo scontato rispetto a quello originario. Da programma originario, 300GB TOP sarebbe stata sottoscrivibile fino al 15 marzo 2023. Con l’aggiornamento da parte dell’operatore viene rimandato questo termine.

Kena Dati Promo 300GB TOP si può attivare ancora fino ad aprile 2023

L’aggiornamento, che si evince direttamente dal documento di trasparenza tariffaria, sposta la scadenza della promo fino al 3 aprile 2023. Insomma, un’ottima notizia per chiunque stia cercando un nuovo operatore da utilizzare per i propri device. Passiamo ad esaminare la promo, la quale offre 300 Giga di traffico internet da mobile con la tecnologia 4G ad un prezzo di 11,99 € al mese. Lo sconto è applicato sul prezzo intero dell’offerta che si attestava sui 13,99 € mensili. L’offerta Dati Promo 300GB TOP, dunque, è solo dati. Questo significa che SMS e minuti non sono inclusi.

Per quanto riguarda le telefonate e i messaggi inviati con questa offerta, i prezzi sono da intendere a consumo rispetto al Piano Base Kena: ogni chiamata costa 0,35 € al minuto senza scatto alla risposta, mentre ogni SMS viene prezzato 0,25 €. Per attivare la promo ci si può recare presso uno dei punti vendita Kena distribuiti sul territorio italiano, oppure visitare direttamente il sito web dell’operatore è seguire la procedura online. Ricordiamo che l’offerta si può attivare solo per i nuovi clienti che richiedono un nuovo numero in fase di attivazione del contratto.