Bill Gates foriero di sventure? Ecco la nuova profezia di Mr.Microsoft e davvero non piace molto

Gli sviluppi dell’intelligenza artificiale sull’umanità saranno positivi. A dirlo è niente meno che Bill Gates, co-fondatore di Microsoft.

In quest’ultimo periodo, tutti siamo rimasti affascinati dalla notizia di ChatGPT, la nuova intelligenza artificiale che integra un algoritmo conversazionale messo a punto da OpenAI, società di Elon Musk, con ingenti investimenti ricevuti anche da Microsoft. Questa IA è capace di conversare con noi, creare storie, contenuti, dare consigli e rispondere a domande anche complicate su temi svariati. Da una parte c’è il fermento per un passo in avanti così deciso nelle tecnologie di intelligenza artificiale.

Dall’altra, però, c’è anche un po’ di paura per i risvolti che l’applicazione di queste innovazioni possono avere sulla vita degli esseri umani. Qualche giorno fa, in un evento speciale tenutosi a Parigi, Google ha presentato le sue novità in relazione a un utilizzo dell’intelligenza artificiale per i suoi servizi di Maps e di Ricerca. Oggi, invece, riportiamo le parole di un personaggio che nell’industria tecnologica, soprattutto quella informatica, è un vero guru. Ci riferiamo a Bill Gates, il co-fondatore di Microsoft, il quale ha voluto dire la sua sulle conseguenze di un’implementazione sempre più decisa dell’IA nella vita di tutti i giorni.

ChatGPT è un’invenzione rivoluzionaria al pari di Internet, parola di Bill Gates

In effetti, ChatGPT è diventata l’applicazione di stampo consumer che ha avuto la crescita più rapida di utenti nella storia, raggiungendo più di cento milioni di persone in giro per il mondo. Microsoft, che come detto ha investito qualcosa come 11 miliardi di dollari nel progetto, ha già annunciato che utilizzerà questo strumento in sinergia con il suo browser di proprietà, Edge, e il motore di ricerca Bing. Su quest’onda arrivano le dichiarazioni di Bill Gates sul futuro delle applicazioni in tutti i campi dell’intelligenza artificiale.

Secondo il fondatore di Microsoft si tratta di una rivoluzione epocale, un po’ come lo è stata Internet. L’intelligenza artificiale, infatti, ci aiuterà nelle nostre mansioni lavorative, semplificandole e garantendo incrementi di produttività per tutti. Il vero punto di svolta, dice sempre Gates, è che fino ad oggi siamo stati abituati a lavorare con IA in grado di scrivere e di leggere. ChatGPT, invece, è la prima intelligenza artificiale in grado di comprendere i contenuti. Insomma, per Bill Gates questa innovazione garantirà molte cose positive al genere umano, ma l’altro lato della medaglia resta tutto ancora da decifrare del tutto.