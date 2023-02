Gmail ora ti salverà dalle figuracce: ecco la funzione innovativa che salverà moltissimi utenti

C’è sempre qualcosa da imparare o da scoprire sulla casella di posta elettronica più utilizzata dagli italiani, fra le top a livello globale.

La fretta è da sempre una cattiva consigliera. Nel nostro mondo tech all’ennesima potenza capita sempre più spesso, anche a coloro che basano la vita sul multitasking, di compiere azione di cui ci si pente all’istante.

Su WhatsApp è quasi una regola quella di inviare un sms a una chat sbagliata, su gmail spesso capita di inviare una email a un altro mittente. La bellezza del mondo tech, è che a tutto c’è un rimedio.

Non è insolito fare clic sul pulsante di invio in Gmail, quindi rendersi conto di voler richiamare il messaggio. La casella di posta di Google ha una funzione che ci arriva in soccorso: “Gmail Annulla invio“.

Consente di annullare l’azione di invio dell’email entro 30 secondi e grazie a uno degli ultimi aggiornamenti, questa funzione è utilizzabile anche su dispositivo mobile. Un procedimento semplice e intuitivo, che consta di alcuni passaggi.

Dalla versione desktop a quella mobile

Una volta effettuato l’accesso, bisogna fare un clic sull’icona delle impostazioni nell’angolo in alto a destra della pagina. Quindi spingere sull’opzione “Impostazioni” dall’elenco a discesa degli elementi. E’ qui che bisogna annullare dell’invio dell’e-mail incriminata ma visibile, selezionando la casella se non lo è. Quadrupla la possibilità, il periodo di cancellazione può essere di cinque, dieci, venti o trenta 30 secondi.

Attenzione, però, questa modalità non significa cancellare il messaggio che arriverà comunque al destinatario, in sostanza è un modo per ritardare l’invio: quindi possiamo sfruttare quei trenta (esempio) secondi per modificare a chi vogliamo mandare il messaggio, o correggere il messaggio stesso.

Dopo aver scelto il periodo di cancellazione, comunque, è necessario scorrere verso il basso e fare clic su Salva. Ora, quando si comporrà e invierà un nuovo messaggio, puoi annullare l’azione di invio prima che scadano i secondi scelti nel passaggio precedente. Nel caso in cui ripenserete all’e-mail che stavate per inviare, potete interromperne rapidamente l’invio anche dopo aver fatto clic sul pulsante di invio. Tutto questo sulla versione desktop di gmail. Ma su quella mobile.

Ora che l’aggiornamento ha apportato l’importante funzione, niente di più intuitivo. Dopo che si è premuto invia nell’e-mail, ma si capisce che è meglio ritardare il messaggio: cerca una notifica in basso a destra dello schermo che dice “Annulla”, quindi tap, Ecco che il tuo messaggio originale riapparirà in modo da poter apportare eventuali modifiche, per poi rispedirlo serenamente.