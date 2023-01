Bomba da Fastweb: servizi digitali oltre la telefonia, non avrà più rivali in campo tech

Fastweb punta sempre di più ad offrire il miglior servizio sul mercato, ma non si parla solo di telefonia. L’azienda ha intenzione di soddisfare i propri clienti a 360°, fornendo opzioni tech che non si limitano esclusivamente alle comunicazioni in senso stretto. È da diversi anni che la società mira ad un’espansione più varia, e di recente è stato aggiunto un tassello al suo puzzle.

Così, Fastweb conclude una nuova acquisizione. Grazie ad essa, i servizi dell’azienda miglioreranno considerevolmente, fornendo ai suoi clienti diversi servizi digitali. Non manca molto al traguardo finale, quello di diventare un operatore Over The Top infrastrutturato. La sua piattaforma si va evolvendo sempre di più, mettendo in campo servizi di nuova generazione tramite garanzie grazie ad un servizio altamente specializzato e giocando molto sull’affidabilità della sua rete personale.

Il 2020 ha visto, da parte dell’azienda, un’importante acquisizione: si parla della società ICT conosciuta come Cutaway. Questo è un tassello molto importante per Fastweb, poiché tale acquisizione è stata fatta al fine di migliorare i propri servizi in Cloud. I dipendenti di Cutaway, così, sono entrati a far parte del progetto Enterprise. Già da allora, la società aveva grandi prospettive per il futuro, e di certo non si sarebbe fermata lì.

Infatti, qualche anno dopo, un comunicato stampa ha diffuso una grande novità interessante la società. Fastweb, infatti, ha da poco annunciato di aver effettuato una nuova acquisizione, che porta tra le sue fila un ramo dell’azienda Azatec Consulting, quello dedicato ai servizi in Cloud dell’azienda.

Azatec è attualmente una società con sede a Milano, specializzata in particolare nello sviluppo dei servizi ICT. Per chi non fosse ferrato dell’argomento, questo è il campo della Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione (da cui la sigla TIC o, in inglese, ICT). Grazie a questa acquisizione, dunque, Fastweb mira a rafforzare la sua posizione di mercato, grazie all’ampliamento di offerta e competenza per fornire soluzioni sempre migliori su diversi punti di vista, dall’industria alle future intelligenze artificiali, senza dimenticare i servizi già offerti.

Servizi in Cloud, il futuro a cui punta Fastweb è vicino

Nata nel 2002, Azatec mostra all’attivo più di venti anni di attività su diversi fronti. Dalla consulenza alla progettazione, assieme all’integrazione di diverse soluzioni riguardanti l’informazione e la comunicazione, nel tempo la società ha sviluppato un ramo a sé incentrato sull’integrazione dei servizi in Cloud sulle piattaforme principali attualmente presenti sul mercato, senza dimenticare la tecnologia del Multicloud.

Grazie a questa acquisizione, quindi, circa venti dipendenti Azatec entreranno a far parte della schiera Fastweb, portando la loro competenza specialistica riguardante la multipiattaforma, che comprende anche il Cloud Amazon Web Services (AWS). Così, Fastweb si dimostra ancora una volta sempre al passo con l’evoluzione della tecnologia.