Caro Gas: ecco il metodo (legale) per far calare le bollette senza soffrire il freddo e disagi

Quando si parla di bollette, in questo periodo vengono subito in mente i rincari che stanno pesando gravemente su tantissime famiglie italiane. Per correre ai ripari, si arriva anche a patire il freddo durante questo inverno dalle temperature rigide. Quali sono i metodi migliori per risparmiare senza doversi sacrificare così?

Tante aziende si stanno mobilitando per limitare il problema, proponendo soluzioni anche eco friendly che, però, non sono ancora alla portata di tutti. In attesa di quella definitiva, come temporeggiare risparmiando efficacemente sui consumi e quali sono i comportamenti più adatti da attuare?

Quando si parla di energia elettrica, è molto più facile capire cosa tagliare fuori e come limitare i consumi. Un discorso differente, però, si deve fare per quanto riguarda il gas, il cui utilizzo in casa è molto più limitato ma decisamente non meno importante: chiunque abbia affrontato un periodo senza fornitura disponibile sa benissimo quali disagi comporta.

Essendo, quindi, una delle spese principali ma fondamentali di ogni famiglia, è necessario capire bene da cosa dipendono i consumi e come riuscire ad arginare il prezzo delle fatturazioni. Fattori fondamentali che incidono sul suo aumento sono l’isolamento termico della casa e la sua grandezza, oltre all’efficienza dell’impianto di riscaldamento installato nell’abitazione.

Per limitare le spese, però, si possono anche utilizzare alcune accortezze che possono alleggerire la situazione. La prima tra tutte è, ovviamente, riscaldare esclusivamente gli ambienti abitati, chiudendo i termosifoni nelle stanze inutilizzate di casa. Inoltre, è consigliabile mantenere una temperatura fissa in casa: contrariamente a come pensano in molti, è meglio avere 19° fissi piuttosto che accendere e spegnere il termostato in continuazione, che comporta un consumo maggiore di circa il 5% per ogni grado in più. Durante le ore notturne, invece, sarebbe meglio tenerli spenti. Anche la manutenzione della caldaia è importante, poiché ne aumenta l’efficienza.

In molti non pensano ad altre soluzioni possibili

Alle abitudini più conosciute, si possono affiancare altri consigli che potrebbero diminuire considerevolmente la bolletta del gas. Si potrebbe acquistare una caldaia a condensazione che, abbinata a pannelli radianti, garantisce un risparmio di circa il 30%, che può essere una cifra davvero considerevole. Inoltre, è bene verificare periodicamente l’efficienza dei radiatori: un funzionamento ottimale permette di ridurre i consumi della caldaia.

Anche l’utilizzo dell’acqua incide sulla bolletta: l’installazione di riduttori di flusso per i rubinetti aiuterà la caldaia a risparmiare energia. Inoltre, bisogna stare attenti alle dispersioni di calore, utilizzando strumenti isolanti che permettano di evitare spifferi, come serramenti e tapparelle appositi. Anche cambiare l’aria in casa è importante, ma bisogna sapere bene quando farlo durante l’inverno: il periodo ottimale è al mattino e per non più di un quarto d’ora, poiché questo lasso di tempo permette di arieggiare la casa senza abbattere le temperature.