Uno dei segreti della crescita dei cosiddetti operatori virtuali, capaci di ridurre il gap con i colossi di questo segmento di mercato, è l’aver colpito il cuore dei clienti.

In questo mondo un po’ tech un po’ smart c’è bisogno di essere praticamente sempre connessi. E per essere connessi ci sono due strade: i giga illimitati (con seguente innalzamento del prezzo), o una grande quantità di giga, con risparmio annesso.

In quest’ottica PosteMobile sfida ILIAD con la nuova offerta ricchissima: piena di Giga, minuti ed SMS illimitati. Et voilà, ecco Creami Extra Wow 300.

Il bundle in questione è una promo esclusivamente valida online (tanto per rimanere in tema) da parte del servizio di telefonia mobile e fissa italiano fornito da Postepay, società del gruppo Poste Italiane.

Credit per chiamate e SMS illimitati, con 300 giga in 4G+ (fino a 300 Mbps), il tutto a 11,99 euro al mese: questa l’offertona di PosteMobile. A questi soldi vanno aggiunti altri dieci euro, per il costo dell’attivazione online, più ulteriori 20 euro (anche in questo caso una tantum) per la prima ricarica comprensiva di primo canone.

“Il cliente – puntualizzano da PosteMobile – ha l’obbligo di utilizzare i SMCE ed i SMD nel rispetto della leggi, dei regolamenti vigenti, del Contratto nonché delle presenti Condizioni Generali, incluse le Condizioni dei Servizi Finanziari, dei limiti e delle modalità di fruizione delle singole offerte/promozioni sottoscritte“.

Il traffico giornaliero uscente sviluppato per SIM non deve essere superiore a 160 minuti e/o 200 sms, quello mensile non può oltrepassare i 1250 minuti e/o 2000 sms, quello voce/sms giornaliero verso altri operatori mobili non superiore al 65% del traffico giornaliero uscente complessivo. Attenzione anche al traffico giornaliero uscente complessivo e al traffico giornaliero entrante: mai superiore a 4.

Come attivare l’offerta online

“In caso di superamento di almeno due di detti parametri – continuano da PosteMobile – la società si riserva di monitorare il traffico del cliente, al fine di verificare, anche mediante contatto con il cliente medesimo, l’esatta natura di tale superamento, accertando l’uso personale dei SMCE e, ove disponibili e attivati, i SMD”.

Per attivare online Creami Extra Wow 300 ci sono due modi: il primo è il classico fai-da-te direttamente sul portale, oppure tramite consulente telefonico che vi richiamerà non prima di aver inserito il numero di cellulare per essere ricontattati.

Per i clienti di PosteMobile, invece, il cambio dell’offerta comporta una spesa, classica, di 19 euro.