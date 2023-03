Compie i suoi primi 40 anni e ancora sconvolge il mondo, crea moltissimi problemi ed è essenziale

Nei favolosi anni ’80 ci si divertiva tanto. Tantissimo. Anche se non c’era la tecnologia di oggi. E’ stato bellissimo, una favola.

Non a caso vengono soprannominati i favolosi anni ’80. Felicità non era solo un hit di Al Bano e Romina, destinata a essere canticchiata anche dalla Generazione Z, ma uno status.

Musicalmente, un’epoca difficilmente ripercorribile, forse seconda solo agli anni ’70. Sportivamente c’era Maradona in Italia, e non bisogna aggiungere molto altro.

Boom di Paninari, Timberland e Moncler i capi più venduti. Il cellulare? Non c’era ancora bisogno di vivere online, bastava la vita reale e non quella virtuale.

Da quaranta anni a questa parte, però, è cambiato tutto. Meglio o peggio? Dipende dai gusti. Di certo con la nascita del primo smartphone, nulla è stato come prima.

La prima volta non si scorda mai

Proprio quarant’anni fa Motorola decise di scrivere una storia con la prima chiamata con un cellulare senza fili. Un evento capace di cambiare un mondo. Il primo modello commercializzato della storica azienda statunitense era il famigerato Motorola DynaTAC, il Motorola DynaTAC 8000X per la precisione. Fu commercializzato a partire dal 13 marzo 1984, con un prezzo al dettaglio fuori dal mondo, soprattutto se lo paragoniamo ai prezzi di oggi: 3.995 dollari.

Il Motorola DynaTAC 8000X fu il primo modello della famiglia Motorola DynaTAC a ricevere l’approvazione della Federal Communications Commission, era il 21 settembre 1983. Il primo prototipo funzionante di Motorola DynaTAC 8000X venne realizzato nel 1973 da Martin Cooper, un ingegnere statunitense che all’epoca lavorava proprio per l’azienda nata quasi cento anni fa (era il 1928) in un sobborgo di Chicago: fu il primo telefono cellulare portatile della storia, il primo di una lunga serie.

Il Motorola DynaTAC 8000X è invece il primo telefono cellulare portatile della storia disponibile in commercio. Era gigantesco, pesantissimo, un chilo e mezzo, contro i 203 grammi dell’iPhone 14, tanto per far capire quanti anni luce siamo andati avanti. Il Motorola DynaTAC 8000X era già più accessibile, pesava 793 grammi e poteva memorizzare 30 numeri di telefono. Adesso si parla in giga, almeno 128 perché lo storage di 64 (sempre giga) non esiste più.

Furono venduti in tutto 300.000 esemplari. Quaranta anni dopo, secondo gli ultimi dati, almeno una persona su quattro nel mondo (di circa 8 miliardi) hanno uno smartphone. Sembrano passate almeno sette vite, in fondo tutto ciò accadeva appena 40 anni fa.