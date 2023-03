Consumi elettrici: questo metodo di cottura li dimezza ed il risultato è come al ristorante

È una panacea per la casa: paghi meno, qualità da pro e bontà assicurata.

Vuoi per l’evoluzione del mondo tech, soprattutto quello legato al segmento della domotica capace di attirare un numero sempre maggiore di utenti. Vuoi per la ricerca di un mondo green, vuoi soprattutto per la ricerca della riduzioni dei consumi, unica via contro il rincaro bollette, tutte le aziende si stanno concentrando sulla qualità, abbinata al risparmio energetico.

Ooni lancia la sua offerta più innovativa, il primo forno per pizza elettrico per interni ed esterni del marchio. E’ la rivisitazione di un forno per pizza, pluripremiato, con nuovi accessori per un’esperienza sempre più vicina a quelle dei buoni ristoranti.

Ooni Pizza Ovens è un creatore e leader del mercato dei forni per pizza domestici. Nel particolare il suo forno elettrico per interni ed esterni è da appena Volt 12, senza dimenticare il forno per pizza multicombustibile Karu 12G. Basandosi su un decennio di esperienza e innovazione, i nuovi forni Ooni portano un nuovo livello di versatilità e accessibilità alla produzione domestica della pizza.

Dopo aver rilasciato il primo forno per pizza portatile al mondo nel 2012, Ooni sta ora rendendo possibile la pizza plug-in con il debutto del suo primo forno per pizza elettrico per interni ed esterni, il Volt 12. Il prezzo non è molto economico, questa va detto. Ma seguendo il proverbio che chi più spende, meno spende, Ooni punta tutto sulla qualità.

Una deliziosa pizza, in qualsiasi posto vi troviate

Prodotto molto interessante il nuovo forno. E’ in grado di raggiungere i 850 °F in soli 20 minuti, Ooni Volt 12 offre il controllo del calore, del tempo e del bilanciamento, consentendo agli utenti di cucinare un’ampia gamma di stili di pizza, tra cui la classica napoletana, il piatto profondo in stile Detroit, perfino l’autentica pizza in stile newyorkese, anche se si dovrebbe cambiare il termine di pizza, per tutto ciò che non è un po’ napoletano, un po’ italiano. Tant’è.

Con una porta in vetro borosilicato a triplo pannello, un guscio in acciaio al carbonio verniciato a polvere resistente alle intemperie e un’interfaccia utente intuitiva, il Volt 12 è un’innovazione accessibile che consente una pizza di livello mondiale. “Vogliamo assolutamente che tutti siano in grado di preparare una deliziosa pizza a casa, ovunque si trovino”.

Parola di Darina Garland, co-fondatrice e co-CEO di Ooni: “Abbiamo passato anni a sviluppare un forno che porta al chiuso la pura potenza della pizza dei nostri forni da esterno – assicura – siamo davvero entusiasti di offrire l’esperienza Ooni a un nuovo gruppo di amanti della pizza”.