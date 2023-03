Simpson, Griffin, South Park ed altri trasformati in sit-com da una AI: il risultato vi farà sbellicare

La storia, in qualunque campo, non si scrive soltanto, ma si rinnova. Un po’ come accaduto a tre cartoni animati che hanno sconfinato il mito, entrando nella leggenda.

Gli iconici Simpson, Griffin, South Park, ma anche Futurama e Beavis and Butt-Head non solo sono stati portati da una macchina del tempo dalle sembianze di un’Intelligenza Artificiali, a ritroso, ma anche trasformati nelle sit-com che andavano di moda negli anni 80-90.

Midjourney è il nome del programma di intelligenza artificiale. Ha molte qualità in comuni con DALL-E di OpenAi e crea immagini da descrizioni testuali. Uno strumento che stupisce anche se tutt’ora è inserito in una versione beta aperta.

L’Intelligenza Artificiale viene sempre più utilizzata per generare contenuti, perché può far risparmiare tempo e risorse, soprattutto per attività ripetitive come riassumere articoli di notizie o generare descrizioni di prodotti. C’è chi riscrive la storia dei Simpson e dei Griffith, di South Park e Beavis and Butt-Head e chi come Milan Jaram si spingendo i suoi limiti. Il nomade digitale sta impazzando con la sua serie in cui i personaggi popolari vengono reimmaginati come membri di altri famosi “universi”.

“Le idee casuali nella mia testa accendono la mia curiosità”. E’ il frizzante punto di partenza di Milan Jaram. “Le collego tutte all’intelligenza artificiale per vedere come sarebbero – ha spiegato in uno stralcio di un’intervista su Bored Panda – quindi condivido i risultati“.

Diventare virale è un attimo

Sebbene molti dei suggerimenti che fornisce all’IA non vadano bene, a Jaram piace ancora il processo. “Golden Girls come personaggi di Mortal Kombat? Voglio dire, perché no? Mi piace vedere l’IA lottare con questo tipo di richieste, e alcune delle immagini orribili che sputa lo cementano“.

Le sue fonti di ispirazione sono varie, attingendo sia dalla sua infanzia che dall’età adulta. “Per lo più vado con cose che mi hanno regalato bei ricordi, come Golden Girls o Mario World, The Office, King of the Hill… hmmm… E se il re di il cast di Hill era composto da supereroi? L’intelligenza artificiale mi permette di esplorarlo. E ancora, condividilo con tutti gli altri se mi sono fatto una risata“.

Dalle parole ai fatti, il passo è breve. Sono sempre più gli artisti a cui vengono in mente di trasformare un pensiero in un video da condividere sui social, grazie all’intelligenza artificiale. Diventare, poi, virale è un attimo.