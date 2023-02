Così sfrutteremo la AI per il piacere del nostro palato: idea geniale e guadagno di piacere

E’ proprio il caso di dirlo: in quest’era tech, da qualche parte, spunta sempre un’Intelligenza Artificiale per i tutti i gusti più disparati. Da IWCB una conferma ad hoc.

Italian Wine Crypto Bank è un marchio registrato di proprietà di The I Factor, una società con sede a Hong Kong attiva da oltre 12 anni nella promozione, commercializzazione e commercializzazione di vini e prodotti alimentari italiani in tutto il mondo, a cui è venuta una brillante idea.

Sfruttando proprio l’Intelligenza Artificiale identificabile nella Generative Pre-training Transformer, e quella capacità di creare modelli di linguaggio in grado di rispondere alle domande in modo simile a un essere umano, IWCB ha deciso di creare una sorte di sommelier 2.0.

Un’intelligenza artificiale, dunque, anche nel segmento di mercato del vino, sempre più per il piacere del nostro palato. E’ qui che nasce il personal sommelier italiano, che consiglia quale vino abbinare a determinati cibi o quali piatti abbinare alle bottiglie conservate in cantina.

La tecnologia utilizzata da IWCB assisterà in modo personalizzato gli eno-appassionati nella scelta di del loro “nettare”, rispondendo alle loro domande in modo naturale, competente e fluido. Secondo una nota dell’Iwcb, al Personal gpt sommelier può essere dato anche un nome: il personal sommelier, tra l’altro, ricorderà cosa ha bevuto e mangiato il suo cliente in base ai suoi suggerimenti precedenti.

La data dell’anteprima mondiale

Già utilizzata per creare assistenti virtuali non solo nel campo eno-gastronomico, la tecnologia sviluppata dagli IWCB è volta ad assistere i wine-lover in maniera personalizzata al momento della scelta del vino, rispondendo alle loro domande in modo naturale, competente e fluido.

“La tecnologia sarà disponibile in anteprima mondiale il prossimo marzo, per i membri dell’Nft Privilege Club della Bg3.0 Wine Bank che aprirà a Bergamo”, parola di Davide Casalin, CTO di IWCB e CellarMetaverse.

Al Personal GPT Sommelier dell’IWCB si potrà persino dare un nome ed essere sicuri, tra l’altro, che ricorderà ciò che il suo “assistito” ha bevuto e mangiato in base ai suoi suggerimenti precedenti. La BG3.0 WINE BANK sarà il primo wine-bar dell’era WEB3.0, avrà una dimensione nel metaverso e offrirà esperienze VR esclusive dal vivo ai propri clienti entrambe prodotte dall’IWCB. Come dice il nome stesso del marchio, Italian Wine Crypto Bank è considerato il primo one-stop in assoluto per raccogliere incredibili vantaggi da blockchain, NFT, criptovalute e vini pregiati. Alla salute!