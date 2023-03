Crisi Energetica | Il Genio italiano trova soluzione brevettando un sistema rivoluzionario, tutti lo vorranno

Qualche volte l’innovazione arriva da dove meno te l’aspetti: ecco il rotore brevettato a Cesena da un signore di 76 anni.

In periodi come questi è normale sforzarsi per cercare metodi sempre più efficaci ed efficienti per ridurre i consumi e l’impatto ambientale. L’azione dell’uomo sul pianeta è tangibile e sta modificando in maniera profonda e consistente l’ambiente intorno ad esso. Per questo motivo, negli ultimi anni sono fioccate start up tecnologiche e team di ricerca che hanno come obiettivo quello di trovare nuovi metodi per ridimensionare lo spreco di risorse e l’inquinamento. La produzione di energia elettrica pulita rimane uno dei capisaldi.

Certamente ci si può aspettare un impegno importante da parte di università e centri di ricerca, magari finanziate da privati. Oppure si può immaginare uno sforzo da parte dei dipartimenti di ricerca e sviluppo delle grandi aziende. Di sicuro quello che non ci aspetteremmo è che un pensionato di 76 anni di Cesena arrivi a brevettare un sistema per produrre energia elettrica in maniera del tutto innovativa. Questo aspetto rimarca come nulla sia impossibile con un po’ di applicazione e di studio delle materie coinvolte. Ma entriamo nei particolari e scopriamo qual è il sistema che questo signore ha deciso di mettere sotto brevetto.

Creare energia elettrica dai rubinetti domestici: semplice con il mini rotore

Vittorio Rinaldini, in realtà, non è un personaggio qualsiasi. Nella sua vita, come racconta lui stesso, ha depositato più di 25 brevetti. Tutte queste invenzioni sono state utilizzate spesso dalla sua città, Cesena, all’insaputa dei suoi abitanti. C’è da sottolineare che tutte queste innovazioni sviluppate da Rinaldini appartengono alla quotidianità, con strumenti che prima non sono mai esistiti. Adesso lo stesso “Genio Italiano” si è reso protagonista dell’invenzione di un mini rotore che riesce a produrre energia elettrica sfruttando l’acqua domestica dei rubinetti.

L’obiettivo era quello di unire due importanti aspetti: da un lato la ricerca di fonti sostenibili e rinnovabili, dall’altra quella di abbassare la spesa a fine mese. Il funzionamento è semplicissimo: il rotore attaccato al rubinetto gira per il passaggio dell’acqua, producendo energia elettrica. Con l’uso quotidiano dell’utenza, ipotizzando un condominio composto da 14 appartamenti, si riuscirebbero a fornire 3 kilowatt di energia elettrica al giorno. Come rimarca lo stesso Vittorio Rinaldini, questa è solo una delle applicazioni che questo brevetto può avere per migliorare l’impatto dell’uomo sull’ambiente e quello delle bollette sulle nostre tasche.