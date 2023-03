Mai visti smartphone così: Cosa sono i Chameleon Coloring e dove acquistarli?

La novità da MCW che pochi hanno raccontato: così si investe anche in prodotti originali che non stancano mai.

Quaranta anni fa il primo cellulare. Serviva fondamentalmente per chiamare, ricevere e poco altro. Poi gli sms, gli mms. Ora chat e social. Fotocamere all’ultimo grido per i selfie, foto ritocco, batterie monstre in grado di durare il più possibile. E quando tutto manca, via alla super ricarica.

Le super aziende di telefonia stanno cercando altro, per offrire altro. Un qualcosa che faccia bene all’occhio, al gusto (peraltro sempre soggettivo e non discutibile come ama ripetere Caio Giulio Cesare con il suo non est disputandum), all’estetica.

Carl Pei ne ha fatto un marchio di stile con quei LED nel retro di uno smartphone, il Nothing Phone (1) trasparente. OnePlus, di cui fra l’altro Carl Pei ne è stato il CEO prima di decidere di correre da solo, in Nothing, si è presentato a Barcelona con uno smartphone a raffreddamento liquido. E poi c’è chi ha deciso di immettere sul mercato degli smartphone che cambiano colori, perfino ogni giorno.

Tecno, una nuova azienda che si sta affacciando nel mercato dei telefonini con una visione tanto innovativa quanto ambiziosa, si è presentata al al Mobile World Congress in grande stile, con l’introduzione della sua nuova tecnologia di “colorazione camaleonte”. Il concept di Tecno è una visione nuova di un cellulare: incorporare questa tecnologia a un dispositivo, come il retro di uno smartphone, può produrre un’ampia varietà di modelli di colore con il semplice tocco di un pulsante.

Un cellulare “color caleidoscopio”

La Chameleon Coloring Technology è una tecnologia di colorazione del prisma a controllo elettrico, a spettro completo, che utilizza una griglia di materiale del prisma sub-micron che cambia direzione quando viene applicato un campo elettrico. Controllando con precisione la direzione del prisma, il materiale può diffondere la luce in più lunghezze d’onda diverse, dando l’impressione di un’ampia gamma di colori iridescenti.

Secondo sempre il concept di Tecno, la Chameleon Coloring Technology permetterebbe al materiale (di uno smartphone per esempio) di cambiare colore in 0,03 secondi. Porterebbe anche un’altra importante novità, quella di un consumo energetico trascurabile, con 100 cambi nel corso di una giornata che richiedono tanta energia quanto guardare un video di 5 minuti.

Tecno non è estraneo agli schienali che cambiano colore. L’anno scorso, l’azienda ha lanciato il Techno Camon 19 Pro Mondrian Edition, che utilizzava la tecnologia dei fotoisomeri policromatici per il pannello posteriore che cambiava colore se esposto alla radiazione UV della luce solare. Sebbene la nuova Chameleon Coloring Technology non abbia ancora una casa in un dispositivo pianificato, ma è probabile che prima o poi un telefonino color caleidoscopio, esca fuori.