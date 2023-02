Cucinare senza sprechi e a consumi bassissimi: ora ci pensa il “Bimbi” firmato Xiaomi

Ha fatto scuola il mitico prodotto da cucina prodotto dall’azienda tedesca Vorwerk, di moda in Italia ma anche in Portogallo.

Tutto ebbe inizio nei primi anni ’70, in Francia. A macchia d’olio quell’elettrodomestico si espanse nella vicina Spagna e in Portogallo, invadendo l’Italia.

Un dispositivo utilizzato presso una famosa clinica come omogeneizzatore, da qui il nome di Bimby, simpaticamente “mixer zuppa” col suo boccale da un litro, un coperchio, un misurino, una manopola per regolare la velocità, una per regolare la temperatura. E una spatola per mescolare meglio all’interno del boccale, mentre l’apparecchio era in funzione.

A quaranta anni circa di distanza, Xiaomi è pronto a riscrivere un’altra storia, con il fine di cucinare senza sprechi e a consumi bassissimi. La risposta del colosso cinese a Vorwek si chiama Xiaomi ha giocato duro per ottenere, ma come si suol dire, meglio tardi che mai. Dal suo marchio Mijia Cooking Robot.

Un robot da cucina evoluto, con cui si può friggere, stufare, cuocere a vapore fresco. Ma creare pasta fatta in casa, oppure macinare carni. E ancora: spremere, tritare, lavare, fermentare pasta, cibo supplementare per bambini, frullato di panna, emulsione di salsa, agitare il ghiaccio, macinare polvere, cottura a bassa temperatura, pesatura ingredienti, imposta una varietà di funzioni in una. Addirittura fino a 35 tecniche diverse da cucina, tutto in un unico prodotto.

Curve di cottura in continuo aggiornamento

Il Mijia Cooking Robot utilizza un motore a riluttanza del dominio ad alta velocità, supporta una velocità di rotazione di 40-12000 giri/min e dispone di un algoritmo CookingloT auto-sviluppato, in grado di calcolare in modo intelligente la temperatura di cottura, la velocità di agitazione e il tempo di cottura, il tutto con l’intento di cucinare ogni piatto per trasformare una simile esperienza nel tuo ristorante stellato, grazie naturalmente all’ausilio dell’intelligenza artificiale. Curve di cottura in continuo aggiornamento, online.

Touch screen a colori da 8 pollici, che può essere utilizzato per più di 200 ricette, scaricabili anche online. Inoltre il Mijia Cooking Robot supporta il controllo vocale di Xiao Ai. Può cucinare tre piatti e una zuppa contemporaneamente, supportando il riscaldamento stereo IH con controllo del fumo. Riscaldamento ad alta potenza a 180°C, sistema di controllo della temperatura fine, controllo della temperatura al di sotto del punto di fumo e riduzione dei fumi, fra le sue caratteristiche principali.

Il Mijia Cooking Robot è già stato presentato in Germania, Spagna e Danimarca. Da capire non se, ma quando arriverà in Italia.