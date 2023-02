DAZN dritto al cuore con la promo di S.Valentino: il primo anno è quasi regalato

Le promo e gli sconti toccano anche il popolare servizio di streaming sportivo: per cinque giorni l’abbonamento si potrà attivare con uno sconto di 9,99 € al mese per un anno.

Le modalità con cui usufruire dell’intrattenimento, al giorno d’oggi, sono governate dalle piattaforme di streaming. La comodità delle applicazioni da utilizzare sui nostri dispositivi con connessione 4/5G e Wi-Fi è diventata qualcosa di irresistibile per gli utenti di tutto il mondo. Anche per questo i servizi televisivi tradizionali hanno subito un forte declino, soprattutto tra le fette di popolazione più giovani. Come sappiamo, però, non sempre le infrastrutture sono all’altezza di questo tipo di servizio.

Una volta, per guardare contenuti extra rispetto a quelli della televisione tradizionale bisognava avere un decoder con connessione satellitare. Quando all’epoca si diffusero queste nuove modalità, divennero subito popolari. Sappiamo che non tutti hanno abdicato da questa tradizione, soprattutto per un utilizzo che contempla vie poco legali. Ora, per guardare film e documentari si possono scaricare applicazioni come Netflix e Disney Plus, ma anche lo sport non è da meno, con contenuti disponibili tramite internet su Amazon Prime Video e il popolare DAZN, che in Italia ha ottenuto un boom di iscrizioni proprio quando si è appropriata dei diritti per trasmettere le partite della Serie A di calcio.

Lo sconto di San Valentino di DAZN: abbonamento scontato di 9,99 € al mese

Ovviamente non sono mancate le critiche. La diffusione dei contenuti di DAZN avviene, com’è ovvio che sia, tramite la connessione a internet. La differenza tra DAZN e altri servizi di streaming è molto semplice e rappresenta la chiave per comprendere tutto ciò che è stato detto su DAZN. I contenuti come film e serie TV, infatti, sono già registrati e si trasmettono scaricando dei pacchetti di dati già memorizzati nell’applicazione. Per quanto riguarda lo sport, invece, le cose sono diverse.

Ciò che cambia è la diretta, che interessa a tutti gli appassionati di sport. Le difficoltà sono maggiori e, considerando che l’Italia non è un Paese ben fornito dal punto di vista della connessione a internet, ha provocato molti problemi. Dal 9 al 14 febbraio, forse anche a fronte di campagne di disdetta di alcune porzioni di tifo legate al calcio, DAZN ha deciso di offrire il proprio servizio di abbonamento con un sconto di 9,99€: anziché 29,99€, per 12 mesi il prezzo sarà di 20,99€. In caso di disdetta anticipata si dovrà pagare la penale per i mesi mancanti e la differenza rispetto al prezzo base.