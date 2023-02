Disney+ catalogo di Marzo 2023: niente vi farà smettere di guardarlo

Serie TV e film che ci faranno rimanere incollati agli schermi: questo e molto più nel catalogo delle nuove uscite per marzo 2023 di Disney+.

Le piattaforme di streaming si aggiornano mensilmente per cercare di mantenere il passo dei competitor agguerriti. D’altronde la competizione è alta, con applicazioni che stanno sperimentando contenuti sempre più modellati sui propri utenti, fornendo film, serie TV e produzioni originali. Tra tutti i provider di contenuti in streaming, Disney+ ha forse una selezione di novità più ristretta rispetto ad altri big del settore come Paramount Plus e Netflix, ma di sicuro ha una serie di esclusive dalla qualità non indifferente.

Da questo passiamo ad elencare tutte le novità che verranno accolte dalla piattaforma Disney+ a marzo 2023. Dal 1° marzo sarà disponibile la terza stagione dell’amatissimo “Star Wars: The Mandalorian“, con il Mandaloriano che viaggia nella galassia della celebre saga creata da George Lucas. Abbiamo osservato Grogu e Din Djarin viaggiare insieme, mentre la lotta continua tra la Nuova Repubblica e il suo vecchio terribile passato. Questo titolo, con l’uscita della nuova stagione, rappresenta forse la punta di diamante e il contenuto più atteso tra tutti i fan e gli utenti della piattaforma.

Non solo Star Wars: tutti i nuovi contenuti di Disney+ a marzo 2023

Sempre dal 1° marzo potremo guardare i primi dieci episodi della seconda stagione di “Abbott Elementary“, la commedia che segue un gruppo di insegnanti della città americana di Filadelfia. La serie prende spunto dal loro ruolo da dipendenti pubblici sottopagati che però amano il loro lavoro. Il 3 marzo è il turno di “Sei tu, Michael?“, il documentario che parla delle vicende dei fratelli Matthews, di cui il maggiore, nel 1999, riuscì a scalare l’Everest, ma morì nel tentativo. La trama segue la storia del fratello minore e della sua ricerca, anni dopo, del corpo di Michael, disperso sul monte.

Altro contenuto originale in esclusiva che vede protagonista Keira Knightley: “Lo strangolatore di Boston“, film che segue le indagini di una giornalista su alcuni omicidi, è disponibile dal 17 marzo. Il 24 marzo tocca alla prima stagione della commedia musicale romantica “Up Here“, mentre cinque giorni dopo è il turno di “Kindred“, prima stagione disponibile su Disney+ dal 29 marzo. Il mese di novità si conclude il 31 marzo con l’uscita di “Ritrovarsi in Rye Lane“, una commedia romantica ambientata a Londra.