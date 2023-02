Il Signore degli Anelli, c’è una grossa novità: Hollywood attiva e la Rete impazzisce

La Warner Bros annuncia nuovi film basati sull’omonimo romanzo scritto da quel genio di Tolkien, mandando in brodo di giuggiole i suoi fan.

Era inizio secolo quando il mondo intero entrò in contatto con il mondo cinematografico di una trilogia semplicemente leggendaria. Da quel 2001 nulla è più come prima.

La Compagnia dell’Anello, Le due torri e Il ritorno del re hanno reso omaggio al capolavoro di Tolkien, dato vita a uno dei progetti più grandi e ambiziosi mai intrapresi nella storia del cinema, che tutt’ora viene alimentato da nuova linfa. Da Lo Hobbit fino ad arrivare all’ultimo arrivato: Gli anelli del potere. Ve ne saranno altri.

La Warner Bros. Pictures, infatti, ha deciso di rinnovare il franchise cinematografico de “Il Signore degli Anelli”. In una chiamata sugli utili di giovedì, il suo CEO, David Zaslav, ha annunciato che i leader dello studio di nuova installazione Mike De Luca e Pam Abdy hanno negoziato un accordo per realizzare “più” film basati sugli amati libri di JRR Tolkien.

I progetti saranno sviluppati attraverso l’etichetta WB New Line Cinema. La prima trilogia de “Il Signore degli Anelli”, diretta da Peter Jackson, ha incassato quasi 3 miliardi di dollari in tutto il mondo; La trilogia successiva di Jackson basata su “Lo Hobbit” di Tolkien corrispondeva a quegli incassi. Nessun regista è stato ancora coinvolto nei progetti, ma in una dichiarazione a Variety, Jackson e i suoi principali collaboratori de “Il Signore degli Anelli”, Fran Walsh e Philippa Boyens, hanno affermato che Warner Bros. ed Embracer “ci stanno tenendo aggiornati su tutti”.

The War of the Rohirrim

Freemode, una divisione di Embracer Group, ha stipulato l’accordo sui diritti adattivi per libri, tra cui “Il Signore degli Anelli” e “Lo Hobbit”.

L’accordo sarà fatturato sotto il nome di Imprese della Terra di Mezzo.

Entusiasmo anche nelle parole di Jackson, Walsh e Boyens: “Non vediamo l’ora di parlare ulteriormente con loro per ascoltare la loro visione del franchise, che andrà avanti“. Dopo gli Anelli del Potere, Warner Bros ha già in cantiere almeno un altro progetto legato al mondo de Il Signore degli Anelli: si tratta del prequel animato The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim.

Sarà un film ambientato 183 anni prima degli eventi de Il Signore degli Anelli e incentrato sulla storia del re dei Rohirrim, Helm Hammerhand. Il film, come annunciato dalla stessa casa di produzione e distribuzione cinematografica e televisiva di Burbank, sussidiaria di Warner Bros. Discovery, sarà diretto da Kenji Kamiyama e prodotto da New Line e Warner Bros. Animation.