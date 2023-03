Dopo Twitter tocca a Facebook e Instagram: ora l’account lo paghi

Mark Zuckerberg sulla scia di Elon Musk, e ancora prima di tutto Pavel Durov. I Paperoni del mondo decisi a monetizzare con i social.

Un po’ per necessità (l’attività pubblicitaria da 5 miliardi di dollari all’anno di Twitter è crollata da quando ha acquistato la piattaforma per 44 miliardi di dollari) un po’ per virtù per gli affari, Elon Musk ha deciso che la famigerata spunta blu è un qualcosa che gli utenti del social con l’effige dell’uccellino bianco, andasse pagata.

Un Twitter Blue da 7,99 dollari, con verifica e meno pubblicità, un abbonamento che porterà in dote la spunta blu, precedentemente riservato agli account applicati tramite il processo di verifica gratuito di Twitter, e anche la possibilità di pubblicare video più lunghi su Twitter. Mark Zuckerberg sembra non essere da meno. Il CEO di Meta ha in mente un qualcosa del genere per Facebook e Instagram, anche se a modo suo. Per il momento si tasta solo il terreno, ma il percorso è praticamente solcato.

“Meta Verified è disponibile oggi negli Stati Uniti”. Ecco la conferma direttamente da Mark Zuckerberg, su Meta Channel. Il colosso californiano sta lanciando il suo nuovo pacchetto su Instagram e Facebook, per il momento soltanto negli Stati Uniti, tramite canoni mensile, uno da 11,99 dollari al mese sul web, l’altro a 14,99 dollari al mese, sui dispositivi mobili.

“Puoi ottenere un badge – sottilinea Zuckerberg – una protezione proattiva dalla rappresentazione e l’accesso diretto all’assistenza clienti”. Oltre la necessità di pagare per avere nuove agevolazioni, la condicio sine qua non è quella di essere maggiorenni. Non solo.

Adesivi esclusivi e cento stellette

Sarà necessario completare il processo di verifica e fornire un documento d’identità con foto per confermare l’identità, prima di essere approvato per un abbonamento Meta Verified. È richiesta anche l’autenticazione a due fattori. Gli abbonati Meta Verified non saranno in grado di modificare il nome del proprio profilo, la foto, il nome utente o la data di nascita, a meno che non siano disposti a completare nuovamente il processo di verifica.

Viene fornito con adesivi esclusivi su Facebook e Instagram Stories e Facebook Reels, insieme a 100 stelle al mese su Facebook in modo da poter mostrare il tuo supporto ad altri creatori.

Dopo Australia e Nuova Zelanda (un numero esiguo di utenti, una sorta di esperimento) tocca agli Stati Uniti, probabilmente la prova di maturità. La forte sensazione è che arriverà anche in Europa, quindi Italia, bisogna capire soltanto i tempi tecnici.