Paramount+, aprile è un mese imperdibile con novità a pioggia: non riuscirai a staccarti dal TV

Dentro l’Uovo pasquale, un sacco di Serie TV molto seguite e film made in Paramount Plus.

Otto in condotta. Tante le novità per la piattaforma streaming statunitense nata sulle ceneri della fusione con CBS Corporation e Viacom. Una piattaforma in streaming in crescita, in grado di competere con la numero uno Disney+, battistrada delle OTT insieme a Netflix, Prime Video, Crunchyroll, HBO Max, Hulu e Peacock.

Grease: Rise of the Pink Ladies è l’attrazione di aprile. Dedicato agli amanti di quel capolavoro con la compianta Olivia Newton-John e John Travolta. E’ una sorta di prequel, dell’omonimo musical teatrale di Jim Jacobs e Warren Casey. La serie è ambientata nel 1954, quattro anni prima degli eventi di Grease, e segue quattro studenti stufe e disadattate che si uniscono per far emergere il panico morale che cambierà per sempre la Rydell High e diventeranno le madri fondatrici della prima cricca del liceo, conosciute come le famigerate “Pink Ladies”.

Nel cast Marisa Davila (Jane), Cheyenne Isabel (Olivia), Ari Notartomaso (Cynthia), Tricia Fukuhara (Nancy), Shanel Bailey (Hazel), Madison Thompson (Susan), Johnathan Nieves (Richie), Jason Schmidt (Buddy), Maxwell Whittington-Cooper (Wally), Jackie Hoffman (Preside McGee). Anteprima il 6 aprile, la serie sarà disponibile su Paramount+ a partire dal 7 aprile.

Tanta curiosità anche per George & Tammy, una miniserie televisiva drammatica americana creata da Abe Sylvia e diretta da John Hillcoat, presentata in anteprima su Paramount Network, Showtime e CMT lo scorso 4 dicembre 2022, con Showtime come rete principale.

Beavis and Butt-head, la prima stagione

Nel cast Jessica Chastain e Michael Shannon interpretano le leggende della musica country Tammy Wynette e George Jones , raccontando la loro tumultuosa relazione e le loro carriere intrecciate. La serie ha ricevuto un’accoglienza critica positiva, in particolare per le interpretazioni di Chastain e Shannon. Per il suo ruolo, Chastain ha ricevuto addirittura una nomination per la migliore attrice – miniserie o film per la televisione agli 80esimi Golden Globe Awards e ha vinto lo Screen Actors Guild Award per l’eccezionale interpretazione di un’attrice in una miniserie o film per la televisione ai 29esimi Screen Actors Guild Awards.

Ad aprile debutta su Paramount+ anche Beavis and Butt-head, prima stagione. La serie è incentrata su Beavis e Butt-head, due ragazzi scansafatiche caratterizzati dalla loro apatia, mancanza di intelligenza, umorismo volgare e passione per l’Hard rock e l’Heavy metal, con l’ironia propria di South Park, tanto per intenderci.

Completano le novità di aprile Smile, The Quest For Tonewood, La Lotteria: La Leggenda Del Sogno Messicano, The Game S1-2 e Yonder.