Eclissi di Fuoco, ecco quando e dove vederla: già ci sono molte preoccupazioni per le conseguenze

Preoccupazioni per miti e leggende attorno a questo evento rarissimo.

Gli eventi che accadono lassù, nel cielo, destano sempre un po’ di preoccupazione perché fondamentalmente siamo tutti un po’ ignoranti nell’accettazione positiva del termine. Non sappiamo tecnicamente ciò che sta accadendo, ma rimaniamo estasiati, con il naso all’insù, per qualsiasi spettacolo irripetibile che questo mondo ci mostra.

Le eclissi da sempre hanno affascinato, a tal punto da metterci la sveglia se stiamo dormendo, o andare a letto tardi pur di vedere questo evento ottico-astronomico che avviene quando un qualsiasi corpo celeste, come un pianeta o un satellite, si interpone tra una sorgente di luce e uno dei due corpi celesti sopracitati, con questi ultimi che entrano nel cono d’ombra o di penombra del primo.

Che siano eclissi solari (a causa dell’interposizione della Luna fra la Terra e Sole) o lunari (quando il cono d’ombra terreste investe in maniera “totale” o “parziale” il globo Lunare), fa lo stesso. E’ uno spettacolo da vedere. Ed è lì che l’ignoranza lascia spazio al sapere. L’eclissi di fuoco appartiene alla “prima specie” ed è da sempre la più amata. E’ quel fenomeno più visibile, più lungo, di tipo anulare, perché la Luna non riesce a oscurare completamente il Sole, lasciando proprio un cerchio luminoso, molto simile a un anello di fuoco.

Sfortunatamente, le ultime eclissi solari totali sono state difficili da vedere a occhio nudo, anche i famigerati cacciatori di eclissi hanno incontrato grosse criticità, anche se questo è un anno fortunato, in quanto caratterizzato da due eclissi solari, molto speciali. L’ultima eclissi solare c’è stata il 2 luglio 2019, quando è stata osservata un’incredibile eclissi bassa nel cielo del tardo pomeriggio dal Cile settentrionale e dall’Argentina. Il lungo percorso della totalità ha attraversato principalmente l’Oceano Pacifico, attraversando solo brevemente la terra poco prima del tramonto. Uno spettacolo assoluto diventato virale sui social.

Un doppio evento

Il 2023 ci darà una, anzi due, nuove possibilità di ammirare uno degli eventi astronomici più pazzeschi, emozionali e spettacolari. Non solo tornerà l’eclissi totale, anche ci sarà anche anche una rara eclissi solare anulare “anello di fuoco” visibile in Nord America. In primo luogo, il 20 aprile 2023, arriva un’eclissi solare totale, ma questa ha una svolta. In un raro allineamento cosmico di Terra, Luna e Sole, questo evento diciamo ibrido.

L’altra data da segnarsi è il 14 ottobre 2023, quando arriverà l’eclissi solare anulare: una luna nuova, più piccola della media, non riuscirà a coprire interamente il sole, provocando un “anello di fuoco”.

Secondo gli scienziati l’eclissi di fuoco durerà 5’17” è sarà super visibile, almeno in ben sette stati nel sud-ovest degli Stati Uniti. Lì qualcuno fotograferà, farà video, di tutto di più. Di certo sarà pazzesco.