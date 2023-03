Hai pochi Giga? Disattiva subito questa funzione WhatsApp e non rimarrai più senza

I Giga rappresentano sempre un limite. Per questo conviene tenere d’occhio il loro consumo con questa funzione di WhatsApp: disattivare il download automatico delle immagini ricevute tramite l’applicazione di messaggistica istantanea.

Il nostro modo di comunicare è cambiato radicalmente negli ultimi anni. Complici di questa rivoluzione sono sicuramente i social, che sono entrati nel novero delle nostre abitudini. La messaggistica istantanea, poi, ha completamente stravolto la base del nostro rapportarci con le altre persone. Per questo abbiamo assistito allo spopolare a livello mondiale di applicazioni come Telegram, Messanger, ma soprattutto WhatsApp, una delle app più scaricate ed utilizzate su tutto il globo terrestre.

Abbiamo oramai imparato a conoscere le funzionalità integrate dall’applicazione di messaggistica istantanea, anche se questa continua a modificarsi e portare costanti novità nelle sue opzioni. Abbiamo già discusso del metodo per mandare messaggi in maniera del tutto privata, così come la grossa introduzione delle newsletter che cambierà radicalmente l’utilizzo di WhatsApp specialmente in ambito business e di community. Oggi, però, ci concentriamo su un altro aspetto. La connessione costante e portatile tramite WhatsApp fa sì che non si possa fare esclusivamente affidamento sulle reti WiFi. Per questo motivo, quando utilizziamo l’app con la rete mobile, dobbiamo stare attenti ai consumi che ne derivano.

Disattivare il download automatico delle immagini è un toccasana per il risparmio dei Giga

Le nostre chat di WhatsApp sono oramai da tempo invase da contenuti multimediali di vario tipo: audio, video, immagini, gif, sticker, documenti, link, e chi più ne ha più ne metta. Quello che spesso però viene dimenticato è che un download forsennato di questi contenuti può avere due conseguenze nefaste: in primis, i media scaricati vanno ad accumularsi sulla memoria interna dei nostri dispositivi, riempiendoli a dismisura; in secondo luogo, invece, il download di questi contenuti fa leva su un consumo di Giga più elevato.

In aggiunta, il download aggressivo dei media porta anche ad un consumo più elevato di batteria e, potenzialmente, a una sua più rapida usura. Come fare per proteggersi? Facile, bisogna andare sui tre puntini presenti in alto a destra sulla schermata principale. Recandoci su “Spazio e Dati” e poi su “Download automatico media” possiamo decidere il comportamento dell’app ogniqualvolta si riceva un contenuto multimediale. Si può scegliere di effettuare il download sia con rete mobile, sia esclusivamente con rete WiFi o in roaming.