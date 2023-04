Elon Musk non ha più dubbi: ecco la soluzione per l’evoluzione dell’Essere Umano, futuro ineluttabile

SpaceX porta in rampa di lancio il suo Starhip, il razzo Super Heavy più potente di sempre. Il lancio avverrà nei prossimi giorni. Manca solo l’approvazione della FAA. La prima data utile dovrebbe corrispondere con quella del 10 aprile 2023. Il momento è cruciale e segna il futuro della compagnia di Elon Musk.

La frontiera spaziale rimane una di quelle più evocative per l’essere umano. A lungo, guardando in alto, ci siamo interrogati sui misteri che producono lo splendido spettacolo naturale del cosmo. Con i primi lanci in orbita siamo arrivati a raccogliere informazioni in grado di fornirci spiegazioni a cui mai saremmo arrivati da soli. Il telescopio James Webb, per esempio, sta riportando sulla Terra dati sensazionali per la comprensione dell’origine dell’universo. D’altronde, sappiamo tutti che prima o poi l’uomo riuscirà a viaggiare tra le stelle.

Lo scenario, paventato sempre in un futuro prossimo negli ultimi settant’anni, si sposta sempre più in là. La storia delle esplorazioni spaziali dell’uomo si costruisce su una serie di pietre miliari che si riferiscono a piccole, seppure importanti, conquiste. “Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità” diceva Neil Armstrong quel 20 luglio 1969 che portava per la prima volta un essere umano sul suolo lunare. L’idea deve essere ben fissa anche nella mente di SpaceX, la società dell’eclettico Elon Musk, che ora si appresta a lanciare il suo nuovo potentissimo prototipo.

Tutto pronto per il primo lancio dello Starship più potente di sempre

In questi giorni, infatti, SpaceX ha portato in posizione di lancio lo Ship 24, il modello di Starship più potente che la società abbia mai prodotto. Il luogo di partenza è quello di Boca Chica, in Texas. Lo stadio su cui verrà montato si chiama Super Heavy, e si trova già in posizione. L’unico dettaglio che manca è l’approvazione ufficiale della FAA, la quale dovrebbe autorizzare il lancio nei prossimi giorni.

Alcune indiscrezioni spingono a ritenere la data possibile di lancio quella del 10 aprile 2023. L’evento è più importante che mai: SpaceX, infatti, basa la sua intera strategia futura sull’affidabilità di questo razzo, data la sua potenza e la sua capacità di carico. Questa missione, ovviamente, rappresenta un primo step da raggiungere per poter procedere con test sempre più complicati. Insomma, se il lancio avvenisse come ampiamente predetto potremo toccare con mano lo sforzo di SpaceX per portare l’umanità fino alle stelle.